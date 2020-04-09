Карантин в Украине: кто фиксирует нарушения и как штрафуют

Кабмин Украины для усиления мер безопасности во время карантина ввел с 6 апреля новые жесткие ограничения. Некоторые из них – довольно неоднозначные и вызывают немало вопросов.

Сайт 24 телеканала проанализировал новые правила карантина вместе с адвокатом Александром Гарбаром. Вашему вниманию – объяснения и ответы на часто задаваемые и сложные вопросы.

Важно знать Часть мер ограничивает права и свободы граждан, – эксперт о карантине в Украине

Карантинные ограничения в Украине

запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

нельзя посещать спортивные площадки;

ограниченны прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;

посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;

нельзя самовольно покидать места обсервации;

выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.



Штрафы за нарушение правил карантина

Кто может фиксировать нарушение правил карантина?

Во многих СМИ и соцсетях распространяется информация, что выявлять административные правонарушения и фиксировать их в протоколах может только полиция. На самом деле – это не так!

Составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в суд также имеет право Муниципальная стража. Ее полномочия на составление протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предоставлено органами местного самоуправления,

– уточняет Александр Гарбар.

Какие документы граждане должны иметь при себе?

Согласно постановлению Кабмина, с 6 апреля украинцам запрещено выходить из дома без документов, удостоверяющих личность. Этот документ могут попросить предъявить уполномоченные лица, например, при составлении административного протокола.

Документом, удостоверяющим личность может быть:



паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины.

удостоверения водителя (пластиковое или электронное в приложении "Действие");

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

постоянный вид на жительство;

вид на жительство;

карточка мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение личности, требующего дополнительной защиты;

проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Обратите внимание: это полный список документов, и граждане не могут предъявлять взамен другие удостоверения личности.

Этот перечень соответствует Закону Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", – дает уточнение адвокат Грабар. – В перечень не входят, например, удостоверение журналиста или, как в моем случае, – удостоверение адвоката. Хотя, по моему мнению, это было бы уместно…

Как составляется протокол об административном нарушении?

Протокол об административном правонарушении всегда составляется в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, которое привлекается к ответственности. В протоколе описывается характер правонарушения, а также административная ответственность. Если правонарушение совершено несколькими лицами, то протокол составляется на каждое лицо отдельно. При составлении протокола лицу должны объяснить его права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе (в частности, возможность знакомиться с материалами дела, присутствовать при рассмотрении дела, пользоваться юридической помощью адвоката, обжаловать постановление по делу и прочее).

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Можно ли отказаться подписывать протокол?

Лицо, которое привлекается к ответственности, может отказаться от подписания протокола, а также имеет право изложить мотивы такого решения и свои замечания относительно нарушений со стороны должностных лиц. Запись об отказе подписывать документ и замечания должны быть обязательно внесены в протокол.

Важно: отказ подписывать документ не будет означать избежание от административной ответственности.

Совет юриста: носите с собой ручку и бумагу!



Я рекомендую всем гражданам, которые выходят на улицу, брать с собой, кроме обязательного документа, также лист бумаги и ручку, – говорит адвокат Гарбар . – Зачем? Объясняю! Если на вас составят протокол за нарушение условий карантина, а вы считаете, что это незаконно, то для защиты своей позиции вам нужно будет написать замечания к протоколу. Иногда письменные замечания сложно написать в самом протоколе из-за нехватки места. Поэтому обычно там пишут "объяснения (возражения) к протоколу изложены письменно на отдельном листе бумаги и являются дополнением к протоколу". А на самом листе в шапке пишут: "Приложение 1 к Протоколу – номер, дата". По середине: "замечания – фамилия, имя, отчество – к протоколу". Далее излагается суть замечаний, а после текста ставится дата, подпись, фамилия и инициалы. Если у вас не будет листа бумаги, то вы не сможете написать замечания, потому что, учитывая ситуацию, в ближайший канцелярский ларек не заскочишь…

Кстати, писать замечания советую всегда. Более того, убежден, что то же посоветует вам и любой другой адвокат. Наличие замечаний потом может помочь вам "отбиться" от штрафа.

Нужны ли свидетели при составлении протокола?

Обязательства привлекать свидетелей для составления протокола об административном правонарушении нет. Однако их привлечение к этому процессу могут инициировать, как лицо, в отношении которого составляют протокол (например, свидетель может дать письменное объяснение в протоколе, что лицо не совершала правонарушения), так и правоохранители.

Для уполномоченного должностного лица это может быть очень важно, потому что оно должно предоставить суду конкретные материалы о совершении правонарушения. Это могут быть фото или видеоматериалы, а также показания свидетелей,

– отмечает Грабар.

Можно снимать фото или видео процесса составления протокола?



Полиция будет внимательно следить за соблюдением правил карантина / Фото из открытых источников

Лицо, на которое составляют протокол, может снимать сотрудников полиции или Муниципальной стражи. 34 статья Конституции Украины гласит, что каждый имеет право свободно собирать, хранить и распространять информацию по своему усмотрению.

Как суд будет рассматривать дела в условиях карантина?

Никаких отличий от стандартной процедуры, действовавшей до карантина, нет. Суд должен рассмотреть дело в 15-дневный срок со дня получения протокола об административном правонарушении. Дату, время и место рассмотрения дела суд в обязательном порядке должен сообщить лицу не позднее чем за 3 дня до заседания.

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Административное взыскание может быть наложено не позднее как через три месяца со дня совершения правонарушения – такие предельные сроки установлены статьей 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если суд не принял решение о взыскании за 3 месяца, то дело закрывается.

Можно ли избежать уплаты штрафа?

Судебная практика свидетельствует, что лица, которые привлекаются к ответственности за административные нарушения правил карантина, довольно часто добиваются закрытия производства по делу.

Суд может удовлетворить их ходатайство, например, в случае, когда нет достаточных доказательств о совершении правонарушения,

– говорит Гарбар.

"Или в ситуации, когда полномочное лицо неправильно составляет протокол. Скажем, указывает неверную суть правонарушения не предоставляет четкой ссылки на норму, которая нарушена. Так часто бывает, когда полномочные лица не имеют квалифицированных знаний", – добавляет эксперт.

Классическая ситуация: правоохранители обнаружили, что предприятие осуществляет деятельность, нарушая правила карантина – например, работает магазин, который должен быть закрытым. Правоохранители составляют протокол об административном правонарушении на продавца. А должны были бы его составить на предпринимателя, на которого зарегистрирован магазин. Следствие такой ошибки – суд закрывает дело.