Карантин в Україні: хто фіксує порушення і як штрафують

Кабмін України для посилення заходів безпеки під час карантину запровадив з 6 квітня нові жорсткі обмеження. Деякі з них – досить неоднозначні й викликають чимало запитань.

Сайт 24 телеканалу проаналізував нові правила карантину разом з адвокатом Олександром Гарбаром. До вашої уваги – пояснення та відповіді на поширені й складні питання.

Важливо знати Частина заходів обмежує права і свободи громадян, – експертка про карантин в Україні

Карантинні обмеження в Україні

заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;

не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

не можна відвідувати спортивні майданчики;

обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;

відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;

не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.



Штрафи за порушення правил карантину

Хто може фіксувати порушення правил карантину?

У багатьох ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що виявляти адміністративні правопорушення та фіксувати їх у протоколах може лише поліція. Насправді – це не так!

Складати протоколи про адміністративні правопорушення та направляти їх до суду також має право Муніципальна варта. Її повноваження на складання протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення надано органами місцевого самоврядування, – уточнює Олександр Гарбар.

Які документи громадяни повинні мати при собі?

Згідно постанови Кабміну, з 6 квітня українцям заборонено виходити з дому без документів, які посвідчують особу. Цей документ можуть попросити пред’явити уповноважені особи, наприклад, при складанні адміністративного протоколу.

Документом, який посвідчує особу може бути:



паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

посвідчення водія (пластикове або електронне у додатку "Дія");

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідку на тимчасове проживання;

картку мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Зверніть увагу: це повний список документів, і громадяни не можуть пред’являти взамін інші посвідчення особи.

Цей перелік відповідає Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", – дає уточнення адвокат Грабар. – До переліку не входять, наприклад, посвідчення журналіста чи, як у моєму випадку, – посвідчення адвоката. Хоча, на мою думку, це було б доречно…

Як складається протокол про адміністративне порушення?

Протокол про адміністративне правопорушення завжди складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до відповідальності. У протоколі описується характер правопорушення, а також адміністративна відповідальність. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо. При складанні протоколу особі мають пояснити її права та обов’язки, про що робиться відмітка у протоколі (зокрема, можливість знайомитися з матеріалами справи, бути присутнім при розгляді справи, користуватися правовою допомогою адвоката, оскаржувати постанову у справі та інше).

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Чи можна відмовитися підписувати протокол?

Особа, яка притягується до відповідальності, може відмовитися від підписання протоколу, а також має право викласти мотиви такого рішення і свої зауваження щодо порушень з боку посадових осіб. Запис про відмову підписувати документ і зауваження мають бути обов’язково внесені до протоколу.

Важливо: відмова підписувати документ не означитиме уникнення від адміністративної відповідальності.

Порада юриста: носіть з собою ручку і папір!



Я рекомендую всім громадянам, які виходять на вулицю, брати з особою, окрім обов’язкового документу, також аркуш паперу і ручку, – каже адвокат Гарбар . – Навіщо? Пояснюю! Якщо на вас складатимуть протокол за порушення умов карантину, а ви вважаєте, що це незаконно, то для захисту своєї позиції вам потрібно буде написати зауваження до протоколу. Іноді письмові зауваження складно написати в самому протоколі через брак місця. Тому зазвичай там пишуть "Пояснення (заперечення) до протоколу викладені письмово на окремому аркуші паперу і є доповненням до протоколу". А на самому аркуші в шапці пишуть: "Додаток 1 до Протоколу – номер, дата". По середині: "Зауваження – прізвище, ім’я, по батькові – до протоколу". Далі викладається суть зауважень, а після тексту ставиться дата, підпис, прізвище та ініціали. Якщо у вас не буде аркуша паперу,то ви не зможете написати зауваження, бо, враховуючи ситуацію, в найближчий канцелярський ларьок не заскочиш…

До речі, писати зауваження раджу завжди. Більше того, переконаний, що те саме порадить вам і будь-який інший адвокат. Наявність зауважень потім може допомогти вам "відбитись" від штрафу.

Чи потрібні свідки під час складання протоколу?

Зобов'язання залучати свідків для складання протоколу про адміністративне правопорушення немає. Проте їх залучення до цього процесу можуть ініціювати, як особа, щодо якої складають протокол (наприклад, свідок може дати письмове пояснення в протоколі, що особа не чинила правопорушення), так і правоохоронці.

Для уповноваженої посадової особи це може бути дуже важливо, бо вона має надати суду конкретні матеріали про вчинення правопорушення. Це можуть бути фото чи відеоматеріали, а також покази свідків, – відзначає Грабар.

Чи можна знімати фото або відео процесу складання протоколу?



Поліція уважно слідкуватиме за дотриманням правил карантину / Фото з відкритих джерел

Особа, на яку складають протокол, може знімати працівників поліції або Муніципальної варти. 34 стаття Конституції України говорить, що кожен має право вільно збирати, зберігати і поширювати інформацію на власний розсуд.

Як суд розглядатиме справи в умовах карантину?

Ніяких відмінностей від стандартної процедури, яка діяла до карантину, немає. Суд має розглянути справу у 15-денний строк із дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення. Дату, час і місце розгляду справи суд в обов’язковому порядку має повідомити особі не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

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Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення – такі граничні строки встановлені статею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо суд не прийняв рішення про стягнення за 3 місяці, то справа закривається.

Чи можна уникнути сплати штрафу?

Судова практика свідчить, що особи, які притягуються до відповідальності за адміністративні порушення правил карантину, досить часто добиваються закриття провадження у справі.

Суд може задовольнити їхнє клопотання, наприклад, у випадку, коли немає достатніх доказів про вчинення правопорушення, – каже Гарбар.

"Або в ситуації, коли повноважна особа неправильно складає протокол. Скажімо, вказує невірну суть правопорушення чи не надає чіткого посилання на норму, яка порушена. Так часто буває, коли повноважні особи не мають кваліфікованих знань", – додає експерт.

Класична ситуація: правоохоронці виявили, що підприємство здійснює діяльність, порушуючи правила карантину – наприклад, працює магазин, який має бути зачиненим. Правоохоронці складають протокол про адміністративне правопорушення на продавця. Але мали б його скласти на підприємця, на якого зареєстрований магазин. Наслідок такої помилки – суд закриває справу.