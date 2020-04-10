Фіксувати порушення карантину і подавати до суду може не тільки поліція, – юрист

За порушення правил карантину, які запроваджені зараз в Україні, передбачені солідні штрафи. Хто може фіксувати ці порушенні та відправляти протоколи до суду? Читайте в матеріалі 24 каналу.

Кабінет міністрів України для посилення заходів безпеки під час карантину запровадив нові жорсткі обмеження. Зокрема, за адміністративні порушення передбачені штрафні санкції: для приватних осіб – від 17 до 34 тисяч гривень, для юридичних осіб – від 17 до 170 тисяч гривень.

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При цьому у багатьох ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що виявляти адміністративні правопорушення та фіксувати їх у протоколах може лише поліція.

Насправді – це не так! Складати протоколи про адміністративні правопорушення та направляти їх до суду також має право Муніципальна варта. Її повноваження на складання протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення надано органами місцевого самоврядування,

– пояснив у коментарі 24 каналу адвокат Олександр Гарбар.

Карантинні обмеження в Україні

заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;

не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

не можна відвідувати спортивні майданчики;

обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;

відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;

не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

Юрист Олександр Гарбар також розповів про те, як правоохоронці повинні складати протокол щодо особи, притягнутої до відповідальності за адміністративне порушення правил карантину.

"Протокол про правопорушення завжди складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до відповідальності", – уточнює адвокат.

У протоколі описується характер правопорушення, а також адміністративна відповідальність. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну з них окремо.

При складанні протоколу особі мають пояснити її права та обов’язки, про що робиться відмітка у протоколі – зокрема, можливість знайомитися з матеріалами справи, бути присутнім при розгляді справи, користуватися правовою допомогою адвоката, оскаржувати постанову у справі та інше,

– розповів Олександр Гарбар.

Детальніше про це читайте у статті 24 каналу "Карантин в Україні: хто фіксує порушення і як штрафують".



Відповідальність за порушення карантину в Україні / інфографіка 24 каналу