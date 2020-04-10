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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Фіксувати порушення карантину і подавати до суду може не тільки поліція, – юрист

      - Читать новость на русском
      Поліція спостерігає за громадянами України / mvs.gov.ua

      За порушення правил карантину, які запроваджені зараз в Україні, передбачені солідні штрафи. Хто може фіксувати ці порушенні та відправляти протоколи до суду? Читайте в матеріалі 24 каналу.

      Кабінет міністрів України для посилення заходів безпеки під час карантину запровадив нові жорсткі обмеження. Зокрема, за адміністративні порушення передбачені штрафні санкції: для приватних осіб – від 17 до 34 тисяч гривень, для юридичних осіб – від 17 до 170 тисяч гривень.

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      При цьому у багатьох ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що виявляти адміністративні правопорушення та фіксувати їх у протоколах може лише поліція.

      Насправді – це не так! Складати протоколи про адміністративні правопорушення та направляти їх до суду також має право Муніципальна варта. Її повноваження на складання протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення надано органами місцевого самоврядування,
      – пояснив у коментарі 24 каналу адвокат Олександр Гарбар.

      Карантинні обмеження в Україні 

      • заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      • дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
      • не можна відвідувати спортивні майданчики;
      • обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      • відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
      • не можна самовільно залишати місця обсервації;
      • виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

      Юрист Олександр Гарбар також розповів про те, як правоохоронці повинні складати протокол щодо особи, притягнутої до відповідальності за адміністративне порушення правил карантину.

      "Протокол про правопорушення завжди складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до відповідальності", – уточнює адвокат.

      У протоколі описується характер правопорушення, а також адміністративна відповідальність. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну з них окремо.

      При складанні протоколу особі мають пояснити її права та обов’язки, про що робиться відмітка у протоколі – зокрема, можливість знайомитися з матеріалами справи, бути присутнім при розгляді справи, користуватися правовою допомогою адвоката, оскаржувати постанову у справі та інше,
      – розповів Олександр Гарбар.

      Детальніше про це читайте у статті 24 каналу "Карантин в Україні: хто фіксує порушення і як штрафують".

      карантин, відповідальність за порушення
      Відповідальність за порушення карантину в Україні / інфографіка 24 каналу

      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Поліція Карантин в Україні 2020
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