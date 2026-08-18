Почти 450 фиктивных мобилизаций: на Западе Украины разоблачили масштабные махинации в ТЦК

Правоохранители разоблачили схему по искусственному завышению показателей мобилизации в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях. По данным следствия, чиновники ТЦК и СП вносили в реестр ложные сведения о людях, которых на самом деле не мобилизовали.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Что известно о махинациях?

На Буковине бывший начальник одного из районных ТЦК, по версии следствия, в январе – марте 2026 года внес в "Оберег" ложные данные о мобилизации 99 человек. Для этого, в частности, использовались вымышленные анкетные данные и информация о военнослужащих, которые уже находились на службе.

В Тернопольской области 39-летний бывший начальник районного ТЦК в марте 2026 года якобы оформил в качестве мобилизованных еще 18 человек. Среди них были действующие военнослужащие, военнослужащий, который на тот момент уже умер, а также военный, который длительное время находится в российском плену.

Наибольшее количество фиктивных записей следователи выявили на Закарпатье. Там была создана целая организованная группа, в которую входили должностные лица ТЦК и операторы.

По версии следствия, организатором схемы был тогдашний 36-летний заместитель начальника одного из районных центров комплектования. К незаконной деятельности он привлек временного исполняющего обязанности начальника центра, его заместителя и операторов одного из отделений.

Правоохранители разоблачили схему в ТЦК / Фото Офис генпрокурора

Участники группы вносили в "Оберег" ложные данные о людях, которые уже были мобилизованы. Им повторно оформляли прохождение военно-врачебной комиссии и новый призыв.

По данным следствия, таким образом на Закарпатье было создано 329 фиктивных записей о мобилизации. Организатор, как утверждают правоохранители, координировал работу других участников и распределял между ними задачи.

Всего подозрения получили двое бывших начальников районных ТЦК в Черновицкой и Тернопольской областях, а также семеро участников организованной группы на Закарпатье. Им инкриминируются незаконные действия с информацией в государственных реестрах, а отдельным фигурантам – также служебный подлог и участие в организованной группе.

Что касается большинства подозреваемых, то уже избраны меры пресечения. В то же время в отношении бывшего начальника районного ТЦК в Тернопольской области вопрос о мере пресечения еще решается.

Напомним, 10 сотрудникам районного ТЦК и СП в Одессе сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках граждан. По данным следствия, в течение нескольких месяцев они незаконно задерживали мужчин, избивали их, применяли слезоточивый газ и силой доставляли в ТЦК; на данный момент известно как минимум о 8 потерпевших.

В одном из случаев гражданина сбили служебной машиной, а другого, по данным Офиса Генерального прокурора, душили, избивали, надевали на него наручники, угрожали и требовали пароль от телефона. Подозреваемых задержали и избрали в отношении них меры пресечения; при этом семеро из них были мобилизованы весной 2025 года и с самого начала служили в ТЦК.

По информации следствия, между собой фигуранты использовали девиз "Дуй, пакуй и комплектуй", который даже устанавливали в качестве заставки на телефонах.