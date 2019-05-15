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      Филарет: Порошенко нарушил договоренности, Епифаний устраивает Москву

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      Филарет обвинил Порошенко в нарушении договоренностей
      Филарет обвинил Порошенко в нарушении договоренностей / Фото из открытых источников

      Патриарх Филарет заявляет, что президент Петр Порошенко нарушил договоренности. Кроме того, он утверждает, что Москву устраивает руководство Епифания в новой Православной церкви Украины.

      Отказ от статуса патриархата "был чисто ситуативным", а Киевский патриархат юридически продолжает существовать, об этом 90-летний патриарх Филарет заявил в обращении "ко всей украинской православной пастве".

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      По словам Филарета, ныне "Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата". В этом он обвиняет Епифания.

      Разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям. Почему это происходит? Потому что новоизбранный Предстоятель УПЦ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты до Собора 15 декабря 2018 года в соборе святой Софии,
      – написал он.

      Филарет заявил, что он ради Томоса пошел на "унижение": собрал подписи архиереев о прекращении действия Киевского патриархата и отказался от выдвижения на главу новой церкви.

      Теперь почетный патриарх ПЦУ рассказал, что была договоренность – митрополит Епифаний будет предстоятелем и представителем ПЦУ в православном мире. А "руководство церковью в Украине" будет за патриархом.

      "Эта договоренность нарушена и не выполняется на деле. Поэтому в церкви возникло разделение", – считает патриарх.

      Он также заявил, что "Москва довольна положением дел в УПЦ". Филарет уверен, что ее руководство Епифания устраивает.

      Никакой критики в адрес митрополита Епифания нету. Значит, Москве угодно такое руководство,
      – отметил Филарет.

      Кроме того, патриарх говорит о том, что переход приходов УПЦ МП в ПЦУ "замедлился или и вовсе прекратился", а перехода архиереев "не было вовсе", поэтому, по его словам, "Москва может радоваться".

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      Что происходит в ПЦУ?​
      Почетный патриарх Филарет не исключает раскол ПЦУ и отметил, что Киевский патриархат до сих пор существует. Он заявил, что разделение церкви возможно, но при этом подчеркнул – "создадим одну церковь, Киевский патриархат". Кроме того, Филарет имеет претензии к Епифанию. Патриарх говорит, что предстоятель ПЦУ с ним не сотрудничает, потому что за "все 4 или 5 месяцев ни разу со мной не служил и не общается".

      В Минкульте такое заявление о восстановлении УПЦ КП опровергли. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новосозданной Православной церкви Украины на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Филарет Православная церковь Украины Конфликт в ПЦУ Томос
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