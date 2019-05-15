Філарет: Порошенко порушив домовленості, Епіфаній влаштовує Москву

Патріарх Філарет заявляє, що президент Петро Порошенко порушив домовленості. Окрім того, він стверджує, що Москву влаштовує керівництво Епіфанія в новій Православній церкві України.

Відмова від статусу патріархату "була чисто ситуативною", а Київський патріархат юридично продовжує існувати, про це 90-річний патріарх Філарет заявив у зверненні "до всієї української православної пастви".

Читайте також: Розкол ПЦУ та "живий" Київський патріархат: що означають заяви Філарета

За словами Філарета, нині "Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату". У цьому ж він звинувачує Епіфанія.

Розділення, двовладдя, яке може привести до печальних наслідків. Чому це відбувається? Тому, що новообраний Предстоятель УПЦ митрополит Епіфаній не дотримується тих домовленостей, які були досягнуті до Собору 15 грудня 2018 року усоборі святої Софії,

– написав він.

Філарет заявив, що він заради Томосу пішов на "приниження": зібрав підписи архієреїв про припинення дії Київського патріархату і відмовився від висування на голову нової церкви.

Тепер почесний патріарх ПЦУ розповів, що була домовленість – митрополит Епіфаній буде предстоятелем і представником ПЦУ у православному світі. Натомість "керівництво церквою в Україні" буде за патріархом.

"Ця домовленість порушена і не виконується на ділі. Тому в церкві виникло розділення", – вважає патріарх.

Він також заявив, що "Москва задоволена станом справ в УПЦ". Філарет впевнений, що її керівництво Епіфанія влаштовує.

Жодної критики на адресу митрополита Епіфанія нема. Значить, Москві угодне таке керівництво,

– зазначив Філарет.

Окрім того, патріарх говорить про те, що перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ "уповільнився або і зовсім припинився", а переходу архієреїв "не було зовсім". Тому, за його словами, "Москва може радіти".

Читайте також: Чи можуть відкликати Томос: відповідь радника Порошенка

Що відбувається у ПЦУ?Почесний патріарх Філарет не виключає розкол ПЦУ та зазначив, що Київський патріархат досі існує. Він заявив, що розділення церкви є можливим, але при цьому наголосив – "створимо одну церкву, Київський патріархат". Окрім того, Філарет має претензії до Епіфанія. Патріарх каже, що предстоятель ПЦУ з ним не співпрацює, бо за "всі 4 чи 5 місяців ні разу зі мною не служив і не спілкується".



У Мінкульті таку заяву про відновлення УПЦ КП спростували. Там нагадали діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.