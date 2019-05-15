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      Чи можуть відкликати Томос: відповідь радника Порошенка

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      Томос не можуть відкликати, – Павленко
      Томос не можуть відкликати, – Павленко / Фото з відкритих джерел

      Вселенський патріархат не може відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України, якщо тільки сама ПЦУ не буде наполягати на внесенні змін до документа.

      Усе, що відбувається в українській церкві, має відбуватись відповідно до Томосу і до статуту, сказав радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Розкол ПЦУ та "живий" Київський патріархат: що означають заяви Філарета

      Відповідні положення закріплені там ж – у статуті церкви та Томосі.

      Якщо не буде порушено умов Томосу, якщо церква не буде переглядати його і не буде вносити щодо положень Томосу зміни, то ні про яке відкликання йтися не може,
      – наголосив Павленко.

      Він також наголосив, що "президент Порошенко і держава не втручаються у внутрішні церковні відносини".

      Окрім того, радник президента прокоментував слова почесного патріарха ПЦУ Філарета, який звинуватив Порошенка "у відступі від обіцяних домовленостей і фактичній згоді на ліквідацію Київського патріархату".

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Павленко нагадав – відповідне рішення прийняли 15 грудня, перед проведенням Об’єднавчого собору, результатом якого стало створення ПЦУ. Тоді ліквідували Київський патріархат як релігійне об’єднання, тобто об’єднання різних релігійних організацій, які складають Київський патріархат.

      "Рішення про це було ухвалене Помісним собором Київського патріархату, і Міністерство культури в січні вже цього року, після отримання Томосу завершило всі необхідні процедури, встановивши, що ані фактично, ані юридично Київський патріархат як церква не існує", – сказав він.

      Почесний патріарх ПЦУ Філарет не виключає розкол ПЦУ та зазначив, що Київський патріархат досі існує. Проте у Мінкульті зазначили, що інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності

      Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося понад 110 парафій.

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Конфлікт у ПЦУ УПЦ КП Томос
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