Могут ли отозвать Томос: ответ советника Порошенко

Вселенский патриархат не может отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, если только сама ПЦУ не будет настаивать на внесении изменений в документ.

Все, что происходит в украинской церкви, должно происходить согласно Томосу и уставу, сказал советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, пишет "Радио Свобода".

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Соответствующие положения закреплены там же – в уставе церкви и Томосе.

Если не будут нарушены условия Томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений Томоса изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может,

– подчеркнул Павленко.

Он также подчеркнул, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения".

Кроме того, советник президента прокомментировал слова почетного патриарха ПЦУ Филарета, который обвинил Порошенко "в отступлении от обещанных договоренностей и фактическом согласии на ликвидацию Киевского патриархата".

Что такое Томос?Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Павленко напомнил – соответствующее решение приняли 15 декабря, перед проведением Объединительного собора, результатом которого стало создание ПЦУ. Тогда ликвидировали Киевский патриархат как религиозное объединение, то есть объединение различных религиозных организаций, которые составляют Киевский патриархат.

"Решение об этом было принято Поместным собором Киевского патриархата, и Министерство культуры в январе уже этого года, после получения Томоса завершило все необходимые процедуры, установив, что ни фактически, ни юридически Киевский патриархат как церковь не существует", – сказал он.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет не исключает раскол ПЦУ и отметил, что Киевский патриархат до сих пор существует. Однако в Минкульте отметили, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, не соответствует действительности.

Как создавали Православную церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



К новообразованной Православной церкви Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединилось более 110 приходов.