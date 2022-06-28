Филатов подтвердил прилеты в Днепре: из укрытий не выходить

В Днепре официально подтвердили взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях – опасность все еще есть.

Об этом около 17.00 сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Внимание В Николаеве и Днепре слышны взрывы: во многих областях объявлена ​​воздушная тревога

Прилетает. Мы не выходим из укрытия. Я не публикую фото и видео,

– написал Филатов.

В настоящее время на Востоке, в частности, в Днепре объявлена ​​воздушная тревога. Около 16.40 появилась информация о взрывах в Синельниковском районе. В социальных сетях писали, что, возможно, сработали подразделения противовоздушной обороны.

Однако теперь Филатов подтвердил "прилеты". Он подчеркнул, что публиковать фото и видео ни в коем случае пока нельзя.

О взрывах сообщали также жители Николаевской области. Подтверждений от официальных властей пока не было, как и опровержений.

Утром и ночью оккупанты тоже обстреливали общины на Днепропетровщине

Ночью враг бил по общинам возле Кривого Рога. В общем, ночь на Днепропетровщине была тревожной. Под вражеские обстрелы попали сразу две общины в области.

Оккупанты атаковали как Широковскую, так и Зеленодольскую общины. По данным Генштаба, враг задействовал одноименные системы залпового огня для атаки на Зеленодольск, выпустив более 20 снарядов.

Как следствие, двое гражданских ранены.

Беспокойным было и утро. Враг атаковал приграничные территории Зеленодольска. По ним оккупанты били из дальнобойного оружия. К счастью, обошлось тоже без пострадавших.

Линия фронта: коротко о ситуации на Юге

В оперативной сводке Генштаба ВСУ ситуация в операционной зоне – динамичная, напряженная, но под контролем наших сил обороны.

В то же время, противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных селах и наши позиции вдоль линии огня.

Боевые действия в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов.

Враг несет потери на этом направлении. В частности, россияне потеряли за сутки танк, 2 склада боеприпасов и другую технику.

Обратите внимание – россияне обстреляли индустриальный район Харькова: смотрите видео