Филатов подтвердил прилеты в Днепре: из укрытий не выходить
Источник:Борис Филатов
В Днепре официально подтвердили взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях – опасность все еще есть.
Об этом около 17.00 сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Внимание В Николаеве и Днепре слышны взрывы: во многих областях объявлена воздушная тревога
Прилетает. Мы не выходим из укрытия. Я не публикую фото и видео,
– написал Филатов.
В настоящее время на Востоке, в частности, в Днепре объявлена воздушная тревога. Около 16.40 появилась информация о взрывах в Синельниковском районе. В социальных сетях писали, что, возможно, сработали подразделения противовоздушной обороны.
Однако теперь Филатов подтвердил "прилеты". Он подчеркнул, что публиковать фото и видео ни в коем случае пока нельзя.
О взрывах сообщали также жители Николаевской области. Подтверждений от официальных властей пока не было, как и опровержений.
Утром и ночью оккупанты тоже обстреливали общины на Днепропетровщине
Ночью враг бил по общинам возле Кривого Рога. В общем, ночь на Днепропетровщине была тревожной. Под вражеские обстрелы попали сразу две общины в области.
Оккупанты атаковали как Широковскую, так и Зеленодольскую общины. По данным Генштаба, враг задействовал одноименные системы залпового огня для атаки на Зеленодольск, выпустив более 20 снарядов.
Как следствие, двое гражданских ранены.
Беспокойным было и утро. Враг атаковал приграничные территории Зеленодольска. По ним оккупанты били из дальнобойного оружия. К счастью, обошлось тоже без пострадавших.
Линия фронта: коротко о ситуации на Юге
- В оперативной сводке Генштаба ВСУ ситуация в операционной зоне – динамичная, напряженная, но под контролем наших сил обороны.
- В то же время, противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных селах и наши позиции вдоль линии огня.
- Боевые действия в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов.
- Враг несет потери на этом направлении. В частности, россияне потеряли за сутки танк, 2 склада боеприпасов и другую технику.
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