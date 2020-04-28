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      Филиалы ОГХК заявили о возможной остановке предприятия и убытках в размере 2 млрд гривен

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      АТ "ОГХК"
      АТ "ОГХК" / privatization.gov.ua

      В ОГХК заявили о полной дестабилизации оперативного управления. Государственная "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), приватизация которой должна была состояться летом этого года, потеряла оперативный контроль над производством.

      Об этом говорится в заявлении компании, передает РБК-Украина.

      Как отмечают в компании, руководство комбинатов – ВГМК и ИГОК, находящихся в подчинении компании, сообщает о полном отсутствии управленческих решений со стороны руководства АТ "ОГХК".

      "Имеем в настоящее время полную дестабилизацию оперативного управления в АТ "ОГХК". Если тенденция продолжится, последствия в виде остановки работы филиалов неизбежны", – говорится в письмах директоров Вольногорского горно-металлургического комбината Александра Прокопенко и Иршанского горно-обогатительного комбината Виктора Сивченко.

      Обращения адресованы президенту Украины, премьер-министру, главе СБУ, министру МВД и главе Фонда госимущества.

      Также сообщается, что на счетах компании имеется $8 млн, которые не задействованы как оборотные средства. По их словам, это не позволяет филиалам осуществлять текущую деятельность – ремонты оборудования и техники, работу производственных комплексов, обогатительного производства.

      Филиалы не являются юридическими лицами, которые могут самостоятельно, без решения правления или его главы расходовать данные средства.

      Если ситуация не изменится, остановка филиалов приведет к убыткам в размере 2 млрд грн (1,2 млрд – на ВГМК и 800 млн грн – ИГОК), невыполнению контрактов и штрафным санкциям со стороны потребителей на уровне $82,9 млн, а также неуплате налогов в местные и государственный бюджеты. Штрафные санкции за несвоевременную выплату заработной платы работникам филиалов только за один месяц достигнут 72,3 млн грн,
      – отмечают в ОГХК.

      Отмечается также, что Вольногорский горно-металлургический комбинат поставляет воду населению Вольногорска и в случае его остановки город останется без воды.

      В письме директора ВГМК Александра Прокопенко говорится, что разлив технической воды приведет к затоплению прилегающих сел, загрязнению Днепра, т.е. – к техногенной катастрофе в регионе.

      Директора филиалов ОГХК просят власти обеспечить эффективное управление АТ и его филиалами во избежание описанных последствий.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Деньги Металлургия
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