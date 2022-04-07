"Филики Этерию" создали в Одессе, теперь помощь нужна нам, – Зеленский к Греции

Президент Владимир Зеленский пригласил Грецию присоединиться к помощи Мариуполю. Он вспомнил греческую тайную организацию "Филики Этерия", зародившуюся в Одессе.

Зеленский отметил, что "Филики Этерия" сыграла такую ​​роль в истории вашего государства, которую невозможно переоценить.

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Я призываю вас сейчас открыто создать такой союз друзей, который сможет спасти украинцев и греков Юга нашего государства, который сможет помочь Мариуполю,

– попросил политик.

Он добавил, что город нуждается в гуманитарной помощи и спасении людей. Россия блокирует Мариуполь с начала марта. Однако Зеленский уверен, что сила Греции может помочь реализовать эту миссию. Счет идет на дни.

Что такое "Филики Этерия"? Это греческая национальная тайная организация, основанная в Одессе в сентябре 1814 года. Основной задачей этерийцы видели подготовку вооруженного восстания против османского ига. Организация подготовила греческую революцию.

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