"Филики Этерию" создали в Одессе, теперь помощь нужна нам, – Зеленский к Греции
Президент Владимир Зеленский пригласил Грецию присоединиться к помощи Мариуполю. Он вспомнил греческую тайную организацию "Филики Этерия", зародившуюся в Одессе.
Зеленский отметил, что "Филики Этерия" сыграла такую роль в истории вашего государства, которую невозможно переоценить.
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Я призываю вас сейчас открыто создать такой союз друзей, который сможет спасти украинцев и греков Юга нашего государства, который сможет помочь Мариуполю,
– попросил политик.
Он добавил, что город нуждается в гуманитарной помощи и спасении людей. Россия блокирует Мариуполь с начала марта. Однако Зеленский уверен, что сила Греции может помочь реализовать эту миссию. Счет идет на дни.
Что такое "Филики Этерия"?Это греческая национальная тайная организация, основанная в Одессе в сентябре 1814 года. Основной задачей этерийцы видели подготовку вооруженного восстания против османского ига. Организация подготовила греческую революцию.
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