Зеленський зауважив, що "Філікі Етерія" відіграла таку роль в історії вашої держави, яку неможливо переоцінити.

До теми Кожен мій ранок починається з Маріуполя, – Зеленський виступив перед парламентом Греції

Я закликаю вас зараз відкрито створити таку спілку друзів, яка зможе врятувати українців та греків Півдня нашої держави, яка зможе допомогти Маріуполю,

– попросив політик.

Він додав, що місто потребує гуманітарної допомоги та порятунку людей. Росія блокує Маріуполь від початку березня. Однак Зеленський впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок йде на дні.

Що таке "Філікі Етерія"? Це грецька національна таємна організація, заснована в Одесі у вересні 1814 році. Основним своїм завданням етерійці бачили підготовку збройного повстання проти османського ярма. Організація підготувала грецьку революцію.

Важливо – Окупанти насильно вивозять пацієнтів з Маріуполя: