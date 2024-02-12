Спасатели нашли ребенка после длительных поисковых работ в селе Масара на южном острове Минданао. Они разбирали завалы лопатами и голыми руками.
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Надежда для спасателей
Спасатели назвали это спасение "чудом" и отметили, что оно дает надежду. В то время они считали, что все пропавшие без вести, вероятно, уже мертвы.
Это чудо. Это дает надежду спасателям. Выносливость ребенка обычно меньше, чем у взрослых, но она выжила,
– отметил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Эдвард Макапили.
У спасенного ребенка отсутствовали видимые повреждения. Девочку доставили в медицинское учреждение.
Что известно об оползнях на Филиппинах: основное
- 6 февраля вечером на острове Минданао произошел оползень, приведший к разрушению домов. Из-за сильных осадков, горный рельеф и большое количество вырубленных лесов в связи с добычей полезных ископаемых, оползни являются частым явлением на островах архипелага.
Ухудшение погодных условий в течение последних недель привело к интенсивным дождям, вызвавшим десятки оползней и наводнений в разных районах Минданао. Это привело к эвакуации сотен семей из Масари и соседних сел, которые вынуждены были покинуть свои дома и находиться в центрах экстренной помощи. В связи с чрезвычайной ситуацией в школах приостановлено обучение.