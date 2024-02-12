Рятувальники знайшли дитину після тривалих пошукових робіт у селі Масара на південному острові Мінданао. Вони розбирали завали лопатами та голими руками.
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Надія для рятувальників
Рятувальники назвали цей порятунок "дивом" і зазначили, що він дає надію. На той час вони вважали, що всі зниклі безвісти, ймовірно, вже мертві.
Це диво. Це дає надію рятувальникам. Стійкість дитини зазвичай менша, ніж у дорослих, але вона вижила,
– зауважив представник агентства з надзвичайних ситуацій Едвард Макапілі.
У врятованої дитини були відсутні видимі ушкодження. Дівчинку доставили в медичний заклад.
Що відомо про зсуви ґрунту на Філіппінах: основне
- 6 лютого ввечері на острові Мінданао стався зсув ґрунту, що призвів до руйнування будинків. Через сильні опади, гірський рельєф та велику кількість вирубаних лісів у зв'язку з видобутком корисних копалин, зсуви є частим явищем на островах архіпелагу.
Погіршення погодних умов протягом останніх тижнів призвело до інтенсивних дощів, що викликали десятки зсувів та повеней в різних районах Мінданао. Це призвело до евакуації сотень сімей із Масари та сусідніх сіл, які змушені були залишити свої домівки і перебувати в центрах екстреної допомоги. У зв'язку з надзвичайною ситуацією в школах призупинено навчання.