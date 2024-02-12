Рятувальники знайшли дитину після тривалих пошукових робіт у селі Масара на південному острові Мінданао. Вони розбирали завали лопатами та голими руками.

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Надія для рятувальників

Рятувальники назвали цей порятунок "дивом" і зазначили, що він дає надію. На той час вони вважали, що всі зниклі безвісти, ймовірно, вже мертві.

Це диво. Це дає надію рятувальникам. Стійкість дитини зазвичай менша, ніж у дорослих, але вона вижила,

– зауважив представник агентства з надзвичайних ситуацій Едвард Макапілі.

У врятованої дитини були відсутні видимі ушкодження. Дівчинку доставили в медичний заклад.

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