Наразі на місцях подій працюють рятувальні служби. Уже також відомо про людей, що зникли безвісти після масштабного зсуву ґрунту у Китаї.
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У Китаї стався зсув ґрунту
У китайській агенції Xinhua розповіли, що катастрофа сталась о 5:51 ранку за місцевим часом в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун. Там землею і камінням засипало 18 домогосподарств.
Загалом 47 людей опинилися під завалами в результаті зсуву, який обрушився на південний захід Китаю в провінції Юньнань вранці в понеділок. Ще понад 200 жителів евакуювали до безпечних місць,
– наголосили в агенції.
У провінції Юньнань через зсув ґрунту під завалами опинилися люди / Фото Xinhua
На місці стихійного лиха проводиться рятувально-пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні автомобілі та 10 вантажівок. У регіоні оголосили третій рівень екстреного реагування для надання допомоги.
У Китаї стався зсув ґрунту / Відео з акаунту @ferozwala у соцмережі Х
Люди, що перебувають під завалами, вважаються зниклими безвісти. Про загиблих і поранених не повідомляється.
Раніше у Китаї стався потужний землетрус
- У Китаї вночі 19 січня стався землетрус магнітудою 6,2 у гірському окрузі на північному краю Цинхай-Тибетського плато. У зону лиха направили близько 2 200 рятувальників з провінційної пожежної служби та лісової бригади, а також аварійно-рятувальні команди.
- У китайській агенції Xinhua зазначили, що станом на 25 грудня щонайменше 149 людей загинули, ще дві людини після тижня пошуків вважаються зниклими безвісти. Понад 780 осіб були госпіталізовані з пораненнями.
- Унаслідок землетрусу також було пошкоджено деякі об'єкти водопостачання. Зокрема, лінії електропередач, дороги й іншу інфраструктуру.