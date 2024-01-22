Наразі на місцях подій працюють рятувальні служби. Уже також відомо про людей, що зникли безвісти після масштабного зсуву ґрунту у Китаї.

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У Китаї стався зсув ґрунту

У китайській агенції Xinhua розповіли, що катастрофа сталась о 5:51 ранку за місцевим часом в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун. Там землею і камінням засипало 18 домогосподарств.

Загалом 47 людей опинилися під завалами в результаті зсуву, який обрушився на південний захід Китаю в провінції Юньнань вранці в понеділок. Ще понад 200 жителів евакуювали до безпечних місць,

– наголосили в агенції.

У провінції Юньнань через зсув ґрунту під завалами опинилися люди / Фото Xinhua

На місці стихійного лиха проводиться рятувально-пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні автомобілі та 10 вантажівок. У регіоні оголосили третій рівень екстреного реагування для надання допомоги.

У Китаї стався зсув ґрунту / Відео з акаунту @ferozwala у соцмережі Х

Люди, що перебувають під завалами, вважаються зниклими безвісти. Про загиблих і поранених не повідомляється.

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