Агонія Лаврова

Одразу зазначу, що якщо була б хоча мінімальна практична перспектива, що ці пропозиції будуть розглядатися адресатами по суті, ці тексти ніколи б у такий спосіб не оприлюднювали.

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Бо проєкти, пропозиції та ідеї міждержавних угод ніколи не публікуються без попередньої згоди їх учасників. Та, як правило, вони узагалі не оприлюднюються, щонайменше, до попереднього затвердження (парафування) їх тексту.

Росіяни через публікацію "проєктів" одразу роблять свої вимоги не лише неправомірними та ультимативними, але й наперед не виконуваними, такими, що не будуть й обговорюватися, та, до речі, очевидно це добре усвідомлюють.

Чому наперед неправомірними

А тому що, прикладом, РФ пропонує США не виводити американські засоби ядерного ураження за межі національного повітряного простору та територіальних вод США. Really? Я пропустив програш США у якомусь глобальному конфлікті та скасування міжнародного морського права?

Після цього вимога до США не проводити з усіма колишніми державами СРСР, які не є членами НАТО "будь-якої військової діяльності, а також розвивати з ними двосторонню військову співпрацю" (будь-яку) якось не дивує.

Звісно, РФ себе у проєкті від військової співпраці з будь-яким режимом світу, зокрема й недалеко від США, не обмежує.

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Так саме державам НАТО від РФ наразі пропонується у односторонньому порядку відмовитися від "будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Нагадаю, що і країни Балтії і, прикладом, Польща спокійно собі іменуються у Москві Східною Європою.

Що у цій ситуації поганого

РФ готує "політико-правові підстави" власних агресивних дій, коли її "мирні пропозиції" будуть "відкинуті пакосним Заходом".

При чому Кремль дуже переймається тим, щоб "пропозиції" дійсно ніхто всерйоз ані доби не обговорював. Бо це означатиме вже ймовірно небажану для РФ відстрочку реалізації їх планів.

Що у цій ситуації доброго

РФ прямо та публічно пропонує НАТО та США відмовитися від військової допомоги Україні. Гарантована відмова НАТО та США від розгляду цих пропозицій означатиме, серед іншого, виникнення у них обов'язку цю допомогу Україні надавати, зокрема, посилювати її за умов ескалації кризи.

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Адже РФ наразі "публікаціями мирних пропозицій" не лише собі "розв'язує руки". Але й робить це для держав НАТО.

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