В Киеве прошел допремьерный показ фильма "БожеВильные" – продюсер Колюбаев представил ленту

В Киеве состоялся допремьерный показ фильма "БожеВильные", продюсером которого выступил Артем Колюбаев. Лента, поднимающая болезненные темы карательной психиатрии советских времен, выходит в широкий прокат уже 31 октября.

"Этот фильм поднимает важную тему, которую нужно помнить и молодежи, и всем украинцам. Это не только наша история – это живая и болезненная реальность, из которой мы все должны делать выводы. Особенно сегодня, когда свобода и права человека снова под угрозой. Я считаю, что каждый должен его увидеть, чтобы понять и не допустить повторения таких вещей", – отметил Артем Колюбаев, продюсер ленты.

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Режиссер фильма Денис Тарасов поделился, что работа над лентой была глубоко личной и очень важной для него как дебют в полнометражном кино.



В Киеве прошел допремьерный показ фильма "БожеВильные" / Фото предоставлено 24 Каналу



"Атмосфера психиатрической больницы, где мы снимали ключевые сцены, добавила чрезвычайной реалистичности. Это был настоящий вызов, ведь снимать в заброшенной больнице – это не просто настройка кадра, это настоящее погружение в тему. Мы работали с Семеном Глузманом, диссидентом, который пережил карательную психиатрию. Он сказал, что то, что мы показали, это лишь малая доля того, что происходило на самом деле. Это было очень сильное подтверждение для нас", – поделился Тарасов.

Остап Ступка, который сыграл главного врача-психиатра, отметил, что роль требовала большой концентрации и внимания к деталям.

