"Цей фільм піднімає важливу тему, яку потрібно пам’ятати і молоді, і всім українцям. Це не лише наша історія – це жива і болюча реальність, з якої ми всі повинні робити висновки. Особливо сьогодні, коли свобода і права людини знову під загрозою. Я вважаю, що кожен повинен його побачити, щоб зрозуміти і не допустити повторення таких речей", – зазначив Артем Колюбаєв, продюсер стрічки.

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Режисер фільму Денис Тарасов поділився, що робота над стрічкою була глибоко особистою і дуже важливою для нього як дебют у повнометражному кіно.



У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму "БожеВільні" / Фото надане 24 Каналу



"Атмосфера психіатричної лікарні, де ми знімали ключові сцени, додала надзвичайної реалістичності. Це був справжній виклик, адже знімати в закинутій лікарні – це не просто налаштування кадру, це справжнє занурення в тему. Ми працювали з Семеном Глузманом, дисидентом, який пережив каральну психіатрію. Він сказав, що те, що ми показали, це лише мала частка того, що відбувалося насправді. Це було дуже сильне підтвердження для нас", – поділився Тарасов.

Остап Ступка, який зіграв головного лікаря-психіатра, зазначив, що роль вимагала неабиякої концентрації та уваги до деталей.

