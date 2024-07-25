Фильм об энергетиках Донбасса получил награду от Киевстар ТВ в рамках 15-го ОМКФ

Во время церемонии закрытия 15-го Одесского международного кинофестиваля платформа кино и телевидения Киевстар ТВ вручила победителю конкурса Work in Progress денежный приз в размере 50 тысяч гривен. Награду получил режиссер и продюсер Антон Штука за фильм "Последний Прометей Донбасса".

В субботу, 20 июля, в Киеве в КВЦ "Парковый" состоялась торжественная церемония закрытия 15-го Одесского международного кинофестиваля, отмечает 24 Канал. На ней жюри отметило победителей национального и международного конкурса, а также победителей Work in Progress – конкурса, работы участников которого находятся на финальной стадии съемок или на этапе постпродакшена.

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Одним из его победителей стал документальный фильм "Последний Прометей Донбасса" от украинского режиссера и продюсера Антона Штуки. Он получил приз от Киевстар ТВ в размере 50 тысяч гривен. Награду вручила Марина Каплун, руководитель отдела контента Киевстар ТВ, которая в этом году была в жюри конкурса, а сама платформа стала информационным партнером ОМКФ.

Мы всячески поддерживаем молодых создателей и видим будущее украинского кинематографа величественным, чтобы весь мир гордился нами. Антон Штука создал мощную незаурядную работу, не побоявшись пройти через очень сложные условия,

– прокомментировала Марина Каплун.

В свою очередь Антон Штука заметил, что его фильм – о настоящих воинах света – работниках Кураховской ТЭС, что в Донецкой области. "Мы каждый день на себе ощущаем отключение электроэнергии. А кинолента – как раз о работниках электростанции, которые ежедневно находятся под обстрелами, но все равно продолжают работать – нести людям свет. Мне кажется, что этот проект очень актуален, поэтому я рад, что его отметили", – сказал режиссер и продюсер киноленты Антон Штука.

Марина Каплун также добавила, что Киевстар ТВ системно поддерживает украинских кинематографистов, именно поэтому начинает работу над созданием собственного original контента.

Мы уже начали работу над созданием "ориджиналсов", то есть нашего оригинального контента. Это будут художественные проекты. Подробнее сможем рассказать позже,

– анонсировала Марина Каплун.

Напомним, 15-й Одесский международный кинофестиваль проходил с 12 по 20 июля в Киеве. Его главным медиапартнером стала 1+1 media.