У суботу, 20 липня, у Києві в КВЦ "Парковий" відбулася урочиста церемонія закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю, зауважує 24 Канал. На ній журі відзначило переможців національного та міжнародного конкурсу, а також переможців Work in Progress – конкурсу, роботи учасників якого перебувають на фінальній стадії зйомок або на етапі постпродакшену.

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Одним із його переможців став документальний фільм "Останній Прометей Донбасу" від українського режисера та продюсера Антона Штуки. Він отримав приз від Київстар ТБ у розмірі 50 тисяч гривень. Нагороду вручила Марина Каплун, керівниця відділу контенту Київстар ТБ, яка цьогоріч була в журі конкурсу, а сама платформа стала інформаційним партнером ОМКФ.

Ми всіляко підтримуємо молодих творців і бачимо майбутнє українського кінематографа величним, щоб увесь світ пишався нами. Антон Штука створив потужну непересічну роботу, не побоявшись пройти через дуже складні умови,

– прокоментувала Марина Каплун.

Своєю чергою Антон Штука зауважив, що його фільм – про справжніх воїнів світла – працівників Курахівської ТЕС, що на Донеччині. "Ми кожен день на собі відчуваємо відключення електроенергії. А стрічка – якраз про працівників електростанції, які щодня знаходяться під обстрілами, але все одно продовжують працювати – нести людям світло. Мені здається, що цей проєкт дуже актуальний, тому я радий, що його відзначили", – зазначив режисер та продюсер стрічки Антон Штука.

Марина Каплун також додала, що Київстар ТБ системно підтримує українських кінематографістів, саме тому починає роботу над створенням власного original контенту.

Ми вже почали роботу над створенням "ориджиналсів", тобто нашого оригінального контенту. Це будуть художні проєкти. Детальніше зможемо розповісти згодом,

– анонсувала Марина Каплун.

Нагадаємо, 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходив з 12 по 20 липня в Києві. Його головним медіапартнером стала 1+1 media.