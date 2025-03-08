"Летаю за двоих": драматическая история украинского пилота, который в вылеты берет фото погибшего сына
В Воздушных силах рассказали историю полковника штурмовой авиации Игоря Пархоменко. Пилот регулярно выполняет боевые задачи, и вместе с собой в полеты берет фото погибшего сына, капитана Сергея Пархоменко.
25-летний летчик-штурмовик также был предан авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телефильм "Небесные стражи" Воздушных сил ВСУ.
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Игорь Пархоменко летает за двоих
Судьба семьи Игоря Пархоменко драматическая.
В ленте авторы хотели показать, как пилот, у которого война забрала сына, продолжает рисковать своей жизнью и жизнью младшего сына.
"Все для того чтобы жертва старшего Сергея не была напрасной. Итак, название фильма Небесные стражи – это рассказ о тех, кто сегодня выполняет боевые вылеты и тех, кто уже на века остается в небесах", – рассказали в Воздушных силах.
Сейчас опытному пилоту 50 лет.
Он имеет на сегодня почтенный возраст – 50 лет, казалось бы уже пенсионная пора для пилота давно наступила, но наш герой не просто летает, а летает еще и за двоих: за себя и за старшего сына,
– рассказали в Воздушных силах.
Отец вернулся к полетам через 40 дней после смерти сына
Сергей Пархоменко погиб 14 мая 2022 года. Посмертно его почтили званием Героя Украины.
У него остался маленький сын, но его он никогда не видел. Из роддома жену Сергея вместе с ребенком забирал дедушка.
Игорь Пархоменко вернулся к полетам через 40 дней после гибели сына.
"Мой сын не прекратил выполнять боевые задачи – он выполняет их в моем лице. На данный момент я летаю за двоих", – заметил мужчина.
История пилота Игоря Пархоменко: смотрите видео
У Игоря Пархоменко есть еще один сын. Он также военный пилот, летает на транспортных самолетах АН-26.