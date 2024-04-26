Фильмы и сериалы от Amazon на украинском языке теперь на Киевстар ТВ

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ анонсировала появление контента от Amazon с собственной украинской озвучкой, что является эксклюзивом среди украинских ОТТ-сервисов. Всего на платформе станет доступно 11 фильмов и 3 сериала.

Ранее зрители могли посмотреть легально всего несколько фильмов от Amazon с украинской озвучкой на других сервисах, отмечает 24 Канал. С апреля 2024 года Киевстар ТВ начала добавлять в свою VOD-библиотеку этот мировой контент, что уже давно стал популярным в Украине, однако ранее украинцы могли его просматривать только на языке оригинала.

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Платформа кино и телевидения инвестирует средства не только в поддержку отечественных кинопроизводителей, но и в украиноязычное звучание мировых фильмов. Так, отныне пользователи могут насладиться просмотром видеоконтента от Amazon с украинской озвучкой, но язык оригинала на платформе также доступен.

Украинскую озвучку сериалов и фильмов Amazon по заказу Киевстар ТВ осуществляет 1+1 Production. Голоса актеров дубляжа известных всем украинцам. К примеру, главную героиню сериала "Удивительная миссис Мейзел" от Amazon, который есть в видеобиблиотеке Киевстар ТВ, озвучила Марина Локтионова, голосом которой звучит Гермиона в серии фильмов о Гарри Поттере.

Контент от Amazon: Киевстар ТВ и другие ОТТ-сервисы

Фильмы, сериалы и шоу от Amazon ранее украинцы могли просматривать легально в оригинальной озвучке на иностранных сервисах потоковой передачи, а именно на Amazon Prime Video. Среди контента, что был доступен на этом стриминге на украинском языке, был один сериал – "Джек Райан". Подписка стоит от 299 гривен в месяц.

На Киевстар ТВ, кроме контента Amazon, доступен контент от украинских и мировых кинопроизводителей, в частности от Warner Bros., Paramount, Disney, а также множество популярных телеканалов, в том числе Setanta Sports, Discovery и тому подобное. Всего платформа насчитывает 20 тысяч фильмов, мультфильмов, сериалов и шоу, а еще 400 телеканалов. Подписка стоит от 120 гривен в месяц.

Фильмы и сериалы Amazon, что уже на Киевстар ТВ

Сериал "Удивительная миссис Мейзел", 2017. Американский сериал, вышедший на экраны в 2017 году. История начинается в 1958 году в Нью-Йорке и знакомит нас с Мириам "Мидж" Мейзел – одаренной и образованной женщиной, что когда-то отказалась от карьеры, чтобы стать идеальной еврейской женой. Узнав об интрижке мужа с секретаршей, Мириам отправляется в клуб, где совершенно неожиданно открывает в себе талант стендап-комика.

Сериал "Голиаф", 2016. Американский юридический драматический телесериал, сюжет которого следует за обездоленным адвокатом Билли МакБрайдом. В процессе работы над очередным делом он сталкивается со сложными правовыми и моральными дилеммами, а также со своими собственными демонами прошлого. Смотреть сериал "Голиаф" на украинском языке онлайн в хорошем качестве можно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Фильм "Наблюдатели", 2021. Переехав в квартиру своей мечты, Пиппа и Томас замечают, что их окна выходят прямо на квартиру напротив, невольно приглашая их стать свидетелями переменчивых отношений привлекательной пары соседей. Но опрометчивая попытка анонимного вмешательства в чужую жизнь запускает цепь событий, которые неизбежно ведут к катастрофе.

Фильм "Блаженство", 2021. Грег встречает эффектную девушку, убежденную, что наш грязный, искалеченный мир на самом деле нереален. Изабель верит, что человечество живет в уродливой, жестокой симуляции, а снаружи – прекрасный, мирный "реальный" мир блаженства. Грег сначала ей не верит, но позже убеждается в правдивости ее слов. Правда, когда миры начинают сталкиваться, главным героям, что оказались на распутье, нужно сделать очень непростой выбор.

Фильм "Поездка в Америку 2", 2021. Невероятный Эдди Мерфи снова пакует чемоданы! В продолжении романтической комедии эксцентричный принц Аким возвращается в Америку. Здесь правитель должен отыскать своего сына – единственного наследника Замунды, о существовании которого до недавнего времени не подозревал.

Фильм "7500", 2019. Второй пилот пассажирского самолета Тобиас Эллис вынужден противостоять террористам на высоте 9000 метров во время перелета из Берлина в Париж. Не выходя из кабины, он пытается удержать управление самолетом и одновременно защитить пассажиров, проводя переговоры с захватчиками.

Фильм "Вместе с костями", 2022. История первой любви между Марен и Ли, которые объединились ради путешествия длиной в тысячу миль, что проведет их сельскими дорогами, потайными ходами и люками Америки 1980-х годов. Молодые люди скрывают страшную тайну, которая держит их на обочине нормальной жизни.

Фильм "Война завтрашнего дня", 2014. В будущем Земля подвергается сокрушительной атаке пришельцев, которые не оставляют людям шансов на выживание. Последней отчаянной попыткой переломить ситуацию является мобилизация землянами солдат из прошлого. Усилиями ученых они переносятся во времени и пространстве, чтобы сражаться в новой мировой войне.

Как смотреть Киевстар ТВ

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ доступна с одного аккаунта одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке.

При необходимости фильмы, сериалы и программы можно скачать в приложении и смотреть без доступа к интернету, а также бесплатно подключить Детский профиль, чтобы ограничить детям доступ к нежелательному контенту и рекламе.

У зрителей есть возможность попробовать все преимущества платформы кино и телевидения Киевстар ТВ с максимальным пакетом "Премиум HD" в течение 7 дней по промокоду CINEMADAY7.