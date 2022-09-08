Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. По его словам, фильтрация имеет три типа.

Обратите внимание В Купянске россияне незаконно удерживают около 40 местных жителей в отделении полиции

За неделю оккупанты задерживают около сотни человек

Так оккупанты прибегают к фильтрационным мерам в 3 случаях – во время въезда и выезда с оккупированных территорий, а также в случае захвата населенного пункта. Таким образом, россияне пополняют свой обменный фонд.

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в течение суток захватчики арестовывают и задерживают около 30 человек.

28 – 31 человек в сутки, то есть за неделю это сотни, за два месяца – больше тысячи,

– подчеркнул Лисянский.

По его словам, это та информация, которой сейчас владеет Украина. Однако сколько людей оккупанты арестовывают в других оккупированных населенных пунктах – неизвестно. Впрочем, количество украинцев, проходящих фильтрацию, больше в 10 раз.

Лисянский рассказал о фильтрации на оккупированных территориях: смотрите видео

оккупанты пытаются освободить места в тюрьмах

Лисянский рассказал, что определенное количество людей оккупанты отпускают из-за административных работ, если у них ничего нет на человека. А также мобилизуют на войну против Украины заключенных.

Такие меры предпринимают, чтобы освободить места в тюрьмах для российских военных, которые отказываются воевать в Украине. Их содержат вместе с принудительно мобилизованными из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Там есть кого сажать в тюрьмы, кроме местных жителей, которые просто граждане Украины и остались, потому что не смогли вовремя выехать,

– отметил Лисянский.

Что происходит на оккупированных территориях: последние новости