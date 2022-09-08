Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, фільтрація є трьох типів.
Зверніть увагу У Куп'янську росіяни незаконно утримують близько 40 місцевих у відділку поліції
За тиждень окупанти затримують близько сотні людей
Так, окупанти вдаються до фільтраційних заходів у 3 випадках – під час в'їзду та виїзду з окупованих територій, а також у разі захоплення населеного пункту. У такий спосіб росіяни поповнюють свій обмінний фонд.
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей протягом доби загарбники арештовують та затримують близько 30 осіб.
28 – 31 людина за добу, тобто за тиждень це сотні, за два місяці – більше тисячі,
– наголосив Лисянський.
За його словами, це та інформація, якою наразі володіє Україна. Однак скільки людей окупанти заарештовують в інших окупованих населених пунктах – невідомо. Втім, кількість українців, які проходять фільтрацію більше у 10 разів.
Лисянський розповів про фільтрацію на окупованих територіях: дивіться відео
Окупанти намагаються звільнити місця у в'язницях
Лисянський розповів, що певну кількість людей окупанти відпускають через адміністративні роботи, якщо у них нічого немає на людину. А також мобілізують на війну проти України в'язнів.
До таких заходів вдаються, щоб звільнити місця у в'язницях для російських військових, які відмовляються воювати в Україні. Їх утримують разом з примусово мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Там є кого саджати у в'язниці, окрім місцевих мешканців, які просто є громадянами України та лишилися, бо не змогли вчасно виїхати,
– зазначив Лисянський.
Що відбувається на окупованих територіях: останні новини
- Загарбники на окупованих територіях готуються до проведення так званих "референдумів". Тож закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують "націоналізувати".
- Росія примусово депортувала на свою територію понад 2,5 мільйона українців, з них 38 тисяч дітей. Українців тероризують під приводом пошуку "небезпечних" людей.
- Окупанти влаштували окремий бізнес на мобілізації. Так, представники окупаційних адміністрацій за гроші вивозять молодих людей, чоловіків з окупованих територій у росію, щоб їх примусово не мобілізували.