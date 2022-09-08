Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, фільтрація є трьох типів.

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За тиждень окупанти затримують близько сотні людей

Так, окупанти вдаються до фільтраційних заходів у 3 випадках – під час в'їзду та виїзду з окупованих територій, а також у разі захоплення населеного пункту. У такий спосіб росіяни поповнюють свій обмінний фонд.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей протягом доби загарбники арештовують та затримують близько 30 осіб.

28 – 31 людина за добу, тобто за тиждень це сотні, за два місяці – більше тисячі,

– наголосив Лисянський.

За його словами, це та інформація, якою наразі володіє Україна. Однак скільки людей окупанти заарештовують в інших окупованих населених пунктах – невідомо. Втім, кількість українців, які проходять фільтрацію більше у 10 разів.

Лисянський розповів про фільтрацію на окупованих територіях: дивіться відео

Окупанти намагаються звільнити місця у в'язницях

Лисянський розповів, що певну кількість людей окупанти відпускають через адміністративні роботи, якщо у них нічого немає на людину. А також мобілізують на війну проти України в'язнів.

До таких заходів вдаються, щоб звільнити місця у в'язницях для російських військових, які відмовляються воювати в Україні. Їх утримують разом з примусово мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Там є кого саджати у в'язниці, окрім місцевих мешканців, які просто є громадянами України та лишилися, бо не змогли вчасно виїхати,

– зазначив Лисянський.

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