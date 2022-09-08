Про це 8 вересня повідомили у Генеральному штабі України. Зазначили, що загарбники на захоплених частинах Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей шантажують людей.

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"В ході підготовки до так званих "референдумів", окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують "націоналізувати", – написали у Генштабі.

Чоловіків з Харківщини мобілізують до росармії

Раніше про випадки мобілізації українців з окупованих територій фіксували на Донеччині та Луганщині. Проте у Генштабі розповіли, що у частині Чугуївського району Харківщини росіяни примусово мобілізують місцевих.

Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий "вербувальний центр",

– зазначили військові.

До речі В окупованому Мелітополі в низці магазинів уже не можна розрахуватися гривнями

Терор в Енергодарі

В тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, росіяни посилюють фільтраційні заходи. Вони утримують у неволі військовополонених та цивільних.

Для "підтримання порядку" окупанти перекинули в місто спеціальний підрозділ росгвардії. Допомагають і колаборанти. Вони складають списки "неблагонадійних".

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