Об этом сообщили 8 сентября в Генеральном штабе Украины. Захватчики на захваченных частях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей шантажируют людей.

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"В ходе подготовки к так называемым "референдумам", оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома к 1 октября. В случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать", – написали в Генштабе.

Мужчин с Харьковщины мобилизуют в росармию

Ранее случаи мобилизации украинцев с оккупированных территорий фиксировали в Донецкой и Луганской областях. Однако в Генштабе рассказали, что в части Чугуевского района Харьковщины россияне принудительно мобилизуют местных жителей.

Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, в так называемый "вербовочный центр",

– отметили военные.

Кстати В оккупированном Мелитополе в ряде магазинов уже нельзя рассчитаться гривнами

Террор в Энергодаре

Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье россияне усиливают фильтрационные меры. Они содержатся в неволе военнопленных и гражданских.

Для "поддержания порядка" оккупанты опрокинули в город специальное подразделение росгвардии. Помогают и коллаборанты. Они составляют списки "неблагонадежных".

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