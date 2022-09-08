Об этом сообщили 8 сентября в Генеральном штабе Украины. Захватчики на захваченных частях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей шантажируют людей.
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"В ходе подготовки к так называемым "референдумам", оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома к 1 октября. В случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать", – написали в Генштабе.
Мужчин с Харьковщины мобилизуют в росармию
Ранее случаи мобилизации украинцев с оккупированных территорий фиксировали в Донецкой и Луганской областях. Однако в Генштабе рассказали, что в части Чугуевского района Харьковщины россияне принудительно мобилизуют местных жителей.
Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, в так называемый "вербовочный центр",
– отметили военные.
Кстати В оккупированном Мелитополе в ряде магазинов уже нельзя рассчитаться гривнами
Террор в Энергодаре
Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье россияне усиливают фильтрационные меры. Они содержатся в неволе военнопленных и гражданских.
Для "поддержания порядка" оккупанты опрокинули в город специальное подразделение росгвардии. Помогают и коллаборанты. Они составляют списки "неблагонадежных".
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