"Говорили, что маме не нужен": 12-летний мариуполец из фильтрационного лагеря выступил в Давосе

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. В том числе и маленьких украинцев. Те, кто попал в фильтрационные лагеря, испытали бешеное психологическое давление.

Среди них был и 12-летний Саша. Он находился в фильтрационном лагере России. И там его всячески убеждали в том, что он не нужен своей матери. И что она его не собирается забирать, потому что в плену.

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Забрали у мамы силой

Во время Всемирного экономического форума в Давосе мужественный мальчик рассказал свою жуткую историю. По его словам, жил он с матерью Козловой Снежаной, а также сестрой Козловой Викторией Семеновной. По словам Саши, 24 марта он попал под обстрел и получил ранение под глазом.

Мы пошли с мамой искать украинских военных, чтобы они увезли нас на комбинат Ильича, где были фельдшеры. У наших военных заканчивались боеприпасы, и уже завод окружили. Россияне сказали сдаваться. Они нас вывезли на "Камазах" и увезли в фильтрационный лагерь,

– рассказал он.

По словам Саши, от матери его силой забрали. Более того, даже не дали возможности попрощаться.

Оккупанты хотели отдать его на усыновление

Мальчик спросил оккупантов, куда его везут. Россияне ответили, что в детский дом, где его планируют усыновить.

Я говорил, что у меня есть бабушка, что она в Украине и что я хочу к ней. Они не разрешали. Они отвезли меня в Донецкую областную травматологию, и там мне лечили глаз,

– заметил он.

Саша добавил, что номер бабушки у него был. Потому попросил друга по палате одолжить телефон, чтобы связаться с ней. Как только он рассказал, где находится, бабушка занялась сбором документов.

Мальчик рассказал, что оккупанты давили на него. 12-летнего украинца они убеждали, что матери он больше не нужен. Мол, она в плену и не приедет за ним.

Важно понимать, что Россия с 24 февраля совершила не менее 80 тысяч военных преступлений. На этом во время форума акцентировал глава ОП Андрей Ермак. Он также подчеркнул, что за каждое это преступление оккупанты должны отвечать.