Фильтрационные мероприятия и диверсии: захватчики продолжают издеваться над украинцами

Российские убийцы пятьдесят первый день полномасштабно атакуют украинцев. Они нарушают нормы международного гуманитарного права.

Об этом сообщили 15 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что россияне на временно занятых территориях терроризируют людей.

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"Нарушая правила ведения войны, диверсионно-разведывательные группы врага угоняют или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей", – сообщили в ВСУ.

Ищут военных

Россияне всеми методами стремятся подавить тотальное сопротивление украинцев. Враги проводят фильтрационные мероприятия и ищут людей, которые имели отношение к военной службе и защищали Украину.

Кроме этого, захватчики в Луганской области используют здания и территории школ, чтобы обустроить полевые госпитали, места размещения оружия и техники.

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