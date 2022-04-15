Про це 15 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни на тимчасово зайнятих територіях тероризують людей.

До теми Міських голів Токмака і Молочанська на Запоріжжі усунули від влади

"Порушуючи правила ведення війни, диверсійно-розвідувальні групи ворога викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів", – повідомили у ЗСУ.

Шукають військових

Росіяни всіма методами прагнуть придушити тотальний спротив українців. Вороги проводять фільтраційні заходи та шукають людей, які мали стосунок до військової служби та захищали України.

Крім цього, загарбники на Луганщині використовують будівлі та території шкіл, щоб облаштувати польові шпиталі, місця розміщення зброї та техніки.

Зауважте – що відбувається з російською армією: дивіться відео