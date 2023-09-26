Financial Times сравнила макеты техники от Метинвеста Ахметова с операциями США и Британии

Украинская металлургическая компания Метинвест наладила производство инженерных сооружений, которые помогают ВСУ обманывать агрессора. Иностранные СМИ сравнили это с ведущими операциями армий США и Великобритании по обману врага.

Так, корреспондент британской газеты Financial Times в Центральной и Восточной Европе Кристофер Миллер посетил место, где производят макеты техники для украинских защитников. О впечатлениях журналиста от увиденного читайте в материале.

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Как отмечает издание, работники крупнейшей украинской металлургической компании Метинвест в феврале 2022 года с ужасом следили на камерах наблюдения, как российские войска приближаются к их производствам.

Но недостаток защиты для своих промышленных предприятий натолкнул на идею, которая с тех пор вступила в силу: создание фальшивой армии.

Как макеты техники помогают отпугивать оккупантов

Метинвест надеется, что макеты, которые производятся сейчас для ВСУ, опираясь на давнюю традицию имитации военной техники, заставят Россию тратить дорогие ресурсы на их уничтожение.

"Когда началось вторжение, мы копали окопы с помощью своего оборудования и строили укрепления вокруг предприятий. Но у нас не было оружия", – вспоминает директор одного из предприятий Метинвеста на центральном востоке Украины, который общался с Financial Times анонимно из соображений безопасности.

Мы использовали коробки, пластик и любые доступные здесь материалы, которые могли найти, чтобы делать макеты. У нас не было оружия, но создали впечатление, что наша армия большая и сильная, что мы готовы к бою. И нам удалось их отпугнуть,

– сказал он.

Топ-менеджеры предприятия поняли, что инженеры Метинвеста могут использовать свои навыки для создания реалистических моделей оружия для украинской армии, чтобы ее боеспособность казалась лучше, чем страна имела до поставок западного вооружения.

"Через полтора года Метинвест предоставил украинской армии более 250 макетов техники. Старший специалист, также пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, говорит, что сейчас они могут производить от 10 до 15 единиц в месяц", – отмечает издание.



Метинвест изготовил для ВСУ более 250 макетов техники / Фото Метинвеста

"Успех измеряется уничтожением макетов"

Как и настоящее вооружение, которое используется в Украине, фальшивые модели постоянно совершенствуют. Производители постоянно обновляют свои разработки и расширяют каталог, чтобы соответствовать потребностям бойцов, когда появятся новые западные системы вооружения.

Другие украинские организации и воинские части также производят муляжи, в том числе советские танки, находящиеся на вооружении украинской армии, и макеты американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем или HIMARS.

Работники Метинвеста на центральном востоке Украины показали Financial Times, как они оттачивают свое мастерство, производя все более реалистичные модели советских гаубиц Д-20, гаубиц М777 американского производства, украинских радиолокационных систем 35Д6М, радаров Lockheed Martin Sentinel A4, минометных установок и много другого,

– рассказал Кристофер Миллер.

По словам руководителя предприятия, они стремятся к "максимальной аутентичности", но одновременно производят как можно более дешевые копии. Используют все, что лежит вокруг завода Метинвеста: пластиковые трубы, пеноблоки, использованные шины, дерево и металл.

"Руководитель предприятия смеется, когда говорит, что макеты радиолокационных рефлекторов изготовлены из разрезанных бочек от второй по величине российской компании "Лукойл", – добавляет журналист.

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Муляжи должны быть достаточно легкими, чтобы их можно было без труда транспортировать. И в то же время достаточно реалистичными, чтобы убедить российские войска, которые используют высокотехнологичные дроны для разведки украинских позиций с воздуха, что это настоящие цели.

Наш успех измеряется уничтожением макетов. Когда в них попали, это значит, что мы сохранили наше оружие и жизнь наших ребят, а враг потратил более дорогое вооружение,

– говорит руководитель предприятия.

Недавно разработчики добавили к макетам гаубиц больше металла. Это позволяет материалу при нагревании имитировать тепловое излучение реального оружия, которое производит десятки выстрелов в день и которое могут зафиксировать российские тепловизоры.

Мировая практика обмана врага

Военные по всему миру десятилетиями использовали муляжи, чтобы обманывать врагов на войне.

Но [обман] приобрел новое значение в XX веке, когда самолеты, радиостанции и возможность передвигаться быстрее кардинально повысили скорость проведения разведки и обнаружения сил противника,

– говорит Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и военный аналитик.

По его словам, во время вывода союзников из Галлиполи в конце 1915 года был применен масштабный план обмана, который длился много недель. Его целью было убедить турков, что австралийские, британские и другие войска остаются на полуострове.

"Все силы отошли, а турки не заметили этого. Это дало союзникам возможность избежать потерь", – сказал Райан.



Среди макетов – украинская РЛС 35Д6М / Фото Метинвеста

Возможно, лучшим примером является масштабная программа накануне операции "Нептун", целью которой было обмануть немцев относительно того, где и когда начнется вторжение в Европу.

Программа охватывала строительство бутафорных лагерей и оборудования в Англии, создание фальшивых радиосетей, публикацию ложных историй в газетах и назначение фальшивых командиров во главе мифической армии под названием "Первая группа армий США",

– сказал Райан.

Совсем недавно иракцы использовали бутафорное оружие в 1991 году, чтобы запутать американскую воздушную кампанию.

Югославские войска в Косово воспользовались грубо изготовленной фальшивой артиллерией из дерева и пластиковых труб, чтобы обмануть пилотов НАТО.

Тем временем Армения обманула азербайджанскую армию раскрашенными моделями зенитно-ракетных комплексов во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

"Россия также владеет арсеналом муляжей, состоящим из надувных истребителей МиГ-31, ракетных систем С-300 и боевых танков. Украинцы высмеивают их за то, что они сдуваются на поле боя", – говорится в материале Financial Times.



Макеты техники отличаются большой реалистичностью / Фото Метинвеста

Макеты от Метинвеста не отличаются от настоящего оружия и техники

Группа Метинвест является крупнейшим в Украине производителем железорудной продукции и стали, а также владельцем металлургических комбинатов "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые захватили российские войска в Мариуполе в первые месяцы вторжения. Большинство акций компании контролирует самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, который лично поддержал идею создания моделей техники, принадлежащую руководителям заводов.

Каждый сотрудник Метинвеста делает все возможное, чтобы сберечь жизнь наших бойцов на передовой. Военные муляжи – это лишь небольшая часть нашего вклада в общую победу,

– сказал Ахметов в интервью FT.

На заводе по изготовлению макетов работники пилят, соединяют и склеивают куски дерева, пенопласта и пластиковых труб, из которых впоследствии появится копия советской гаубицы Д-20. Недоделанный прототип стоит с одной стороны ангара, а рядом расположились готовые модели Д-20 и M777.

Даже вблизи макеты почти не отличаются от настоящего оружия и техники, которую они имитируют. Это впечатляющее достижение, учитывая, что производители никогда не видели военного снаряжения, которое копируют,

– подчеркивает корреспондент Financial Times.

"Мы никогда не были на передовой", — говорит руководитель предприятия. Чтобы достичь такой реалистичности, работники Метинвеста изучают все физические параметры реальной военной техники, используя информацию из открытых источников. А затем создают эскизные проекты, воспроизводя все тонкости настоящего оборудования — вплоть до расположения гаек и ботов. Примечательно, что технические характеристики оружия и снаряжения ищут в сети.

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По словам работника, производство реалистичной гаубицы Д-20 занимает четыре дня, а американской гаубицы М777 – 14 дней. Копию радара Sentinel A4 можно изготовить за три недели, тогда как более сложный радар 35D6M – за месяц.

Стоимость каждого макета составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Это значительно дешевле, чем современные снаряды, ракеты и дроны, которые россияне используют для их уничтожения.

Недавно российские войска выпустили ракету Х-35 стоимостью около 1 миллиона евро для уничтожения радиолокационной системы-муляжа. На макет радара мы потратили 1 000 долларов,

– отметил менеджер Метинвеста.