Еврокомиссия хочет снизить финансирование Венгрии: в СМИ назвали основные причины

Европейская комиссия опасается выделять крупные суммы на администрацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Из-за того, что в стране процветает коррупция, Еврокомиссия предлагает существенно сократить финансирование.

Еврокомиссия планирует оформить свою оценку в воскресенье. Об этом пишут в Bloomberg, ссылаясь на свои источники среди чиновников ЕС.

Интересно Венгрия передумала и поддержит продление санкции ЕС в отношении россиян, – журналист

Когда будет известно о решении

После оценки Еврокомиссии правительства стран ЕС примут окончательное решение по этому вопросу. На это у них будет три месяца.

Важно отметить, что для того, чтобы принять предложение о сокращении финансирования, нужны голоса квалифицированного большинства государств-членов ЕС.

Сократят ли финансирование Венгрии

По словам СМИ, Европейская комиссия планирует предложить странам ЕС пойти на компромисс. Речь идет о предложении дать правительству Орбана время, чтобы выполнить свои обещания и уничтожить коррупцию в стране.

На все обо всем, администрации премьер-министра собираются дать 1 месяц. Однако есть вероятность того, что срок смогут продлить до 3 месяцев.

Тема Блокирование санкций ЕС – следствие экономических проблем самой Венгрии, – международник

Расследование Еврокомиссией коррупционных схем Венгрии

Заметим, что Венгрия стала первой страной, в отношении которой были применены новые правила ЕС по наказанию за подрыв финансовых интересов. Европейская комиссия уже потратила месяцы на то, чтобы разобраться в деле.

Между тем, Кабинет министров Орбана надеется получить от Евросоюза более 40 миллиардов евро к 2027 году. Напомним, что на период расследования правительство Венгрии потеряло доступ к финансированию ЕС.

Недавно Кабмин Венгрии предложил создать специальное антикоррупционное агентство и изменить ряд законов, в том числе по государственным закупкам, чтобы разблокировать поток средств из ЕС.

Заметьте "Дошли до края пропасти": в председательствующей в ЕС Чехии допускают выход Венгрии из блока

Как коррупционная Венгрия подыгрывает российской пропаганде

Венгрию часто называют пророссийской страной. За период войны в Украине правительство Венгрии не выражало четкой позиции и не заявляло о полной поддержке нашего государства.

Совсем недавно в Венгрии произошел скандал из-за учебника по географии, распространявшего российскую пропаганду. В нем рассказывалось о том, что в Украине идет "гражданская война".

Впоследствии к распространению дезинформации и подыгрыванию российским басням присоединилось и венгерское телевидение. Там внушали нарративы о том, что с началом независимости в Украине ничего не было, кроме "нищеты, голода и коррупции".

Тема – Изменит ли Венгрия скандальный учебник: смотрите видео