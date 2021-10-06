"Финансист года": биография скандального экс-главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера

Евгений Мецгер был лауреатом титула "Человек года-2020" в номинации "Финансист года". Теперь он более известен как персонаж №1 в медиа, так как с 4 октября не утихает скандал вокруг нападения на украинских журналистов во время интервью с ним.

Чиновник приказал охране забрать технику у съемочной группы "Схемы" и стереть все, что они записали во время пребывания в его кабинете. Однако программист не справился с этой задачей, и обнаглевшее поведение экс-главы банка увидели все.

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Кто такой Евгений Мецгер

Для Евгения Владимировича работа председателем правления Укрэксимбанка является сейчас вершиной карьеры. В феврале 2020 года конкурсная комиссия выбрала его на эту ответственную должность.



Мецгер получил титул в номинации "Финансист года" / Фото с сайта "Человек года"

Банкиром он стал в Днепре в 2001 году. Через 5 лет, в мае 2006 года, впервые попал в "Укрэксимбанк". Там Мецгер занимал руководящие должности, в частности начальника управления малого и среднего бизнеса.

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Впоследствии перешел в "Укргазбанк", где познакомился с Кириллом Шевченко. Последний был шефом Мецгера, а с июля 2020 года занимает должность главы Национального банка Украины.



Мецгер познакомился с Шевченко в "Укргазбанке" / Фото из "Википедии"

В то же время 12 марта 2020 года в НБУ согласовали кандидатуру Мецгера на должность главы "Укрэксимбанка". Чиновник отметил, что хочет оставить после себя яркий след в истории, и похоже, что ему это удалось.

У нас в банке есть галерея голов. Я когда проходил ее, каждый раз думал, что хочу, чтобы здесь была и моя фотография. Когда люди будут проходить мимо, будут говорить, что это крутой глава, а этот – вернул банку былую славу. Евгений Мецгер Экс-глава правления "Укрэксимбанка"

Банкир из окружения Зеленского

Мецгера считают вхожим в ближайшее окружение президента Владимира Зеленского. Жена Мецгера Юлия является подругой Елены Кравец из "95 квартала".

После прихода Мецгера на должность "Укрэксимбанк" сфокусировался на кредитовании инфраструктурных проектов. В частности "Большого строительства" Зеленского. Этот банк получил и самый щедрый кредит на рефинансирование от НБУ, и входит в десятку самых прибыльных банков страны.

Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Стресс и нагрузка этому не оправдание. Евгений Мецгер Экс-глава правления "Укрэксимбанка"

На странице Мецгера можно найти много оптимистичных цитат. Только сейчас они звучат совершенно по-другому.