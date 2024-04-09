Ярослав Божко, глава центра политических студий "Доктрина", отметил 24 Каналв, что Украину может ожидать другой формат поддержки. Тот, что ближе к республиканцам, а не сформированный Белым домом.

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"Возможно это будет означать, что Украине уже не будут выделять просто вооружение, а его придется покупать по каким-то кредитным соглашениям", – сказал Божко.

Будет меньшей проблемой

У Европы, Британии и других партнеров Украины есть готовность спонсировать такие соглашения, но без решения США это невозможно. По мнению Ярослава Божко, в любом случае измененный законопроект от Джонсона упростил бы эти процессы.

Я думаю, что Джонсон будет пытаться от имени республиканцев предложить другую парадигму помощи Украине. Это не самый плохой для нас вариант. Лучше так чем никак. Потому что то положение, которое мы имеем сейчас, когда вообще нет понятной программы – намного хуже,

– отметил он.

Ярослав Божко считает, что появление понятного сценария о помощи Соединенных Штатов Америки Украине позволит адаптироваться нашей стране и европейским партнерам, чтобы планировать следующие шаги по обороне.

Законопроект о финансовой помощи Украине