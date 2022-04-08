В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства российским правительственным самолетом

Воздушное пространство Финляндии, вероятно, нарушил российский правительственный самолет Ил-96-300. Известно, что это произошло 8 апреля 2022 года

В Министерстве обороны сообщили, что самолет зашел в воздушное пространство страны над Финским заливом в районе Порвоо и пробыл в нем около 3 минут.

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Кроме того, отметили, что это первый случай нарушения воздушного пространства страны самолетом России с июля 2020 года.

"Финляндия всегда серьезно воспринимала случаи нарушения воздушного пространства. Пограничники исследуют инцидент. У нас достаточные способности для наблюдения. Все такие случаи выявляются и мы можем эффективно реагировать на них", – сообщил министр обороны Антти Кайкконен.

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