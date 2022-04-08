У Міністерстві оборони повідомили, що літак зайшов у повітряний простір країни над Фінською затокою у районі Порвоо та пробув у ньому близько 3 хвилин.

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Крім того, зазначили, що це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком Росії з липня 2020 року.

"Фінляндія завжди серйозно сприймала випадки порушення повітряного простору. Прикордонники досліджують інцидент. У нас достатні спроможності для спостереження. Усі такі випадки виявляються і ми можемо ефективно реагувати на них", – повідомив міністр оборони Антті Кайкконен.

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