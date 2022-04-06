"Нефть превращается в кровь": в Финляндии заговорили о полном отказе от ресурсов России

Финляндия уже полностью готова отказаться от импорта нефти, а также других энергоресурсов из России. Страна должна объявить об окончательном решении в ближайшее время.

Об этом 5 апреля сообщил их министр экономики Мика Линтиля. Он отметил, что это отразится на жизни жителей Финляндии. Однако такой шаг необходим для наказания агрессора.

Заметьте Цель санкций – заставить Россию выбирать между дефолтом и истощением долларовых резервов, – Белый дом

"Единственный способ повлиять"

Министр сказал, что замена российской нефти не будет особой проблемой. Ведь ее можно импортировать из других стран.

Черная нефть в Украине превратится в красную кровь. Россию необходимо энергетически изолировать, потому что это единственный способ повлиять на ее экономику настолько сильно, чтобы это оказало влияние на их действия,

– подчеркнул Линтиля.

По его словам, энергетические потоки из и в Россию должны быть прекращены хоть временно. Ведь война продвинулась к такому этапу, когда это уже нельзя позволять.

Чиновник поделился ожиданиями

Мика Линтиля считает, что прекращение импорта из России приведет к росту снижения уровня жизни в течение следующих лет. Это логично, поскольку будут расти расходы на транспорт и жилье.

Однако государство сознательно идет на этот шаг, чтобы поддержать Украину и ускорить крах России. Правительство Финляндии подготовилось к этому, поэтому уже вскоре объявят о прекращении покупки ресурсов у Кремля.

В то же время – Школьникам на России говорят, что санкции полезны: смотрите видео