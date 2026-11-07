Финляндия готовится к войне с Россией, но столкнулась с серьезной проблемой, – Bloomberg

Финляндия усиливает оборону на границе с Россией, учитывая опыт полномасштабной войны в Украине. В частности, страна изучает возможность сооружения противотанковых заграждений и реорганизует сухопутные войска.

Об этом командующий финской армией Паси Вялимяки рассказал в интервью Bloomberg.

Как Финляндия использует опыт Украины?

Во время полномасштабной войны Украина использовала разветвленные линии обороны и противотанковые заграждения, чтобы замедлить продвижение российских войск. По словам Вялимяки, ни одна из сторон не нашла надежного способа преодолеть такие укрепления и возобновить масштабные маневры.

В то же время финский генерал обратил внимание на особенности местного климата и ландшафта, которые затрудняют строительство подобных оборонительных сооружений.

Условия в Финляндии сложнее. Если мы построим укрепления и выкопаем противотанковые рвы или препятствия такой же глубины, как в Украине, сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в искусственные пруды?

– сказал Вялимяки.

Россия постепенно пополняет запасы вооружения. В частности, на ее склады поступают танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19. Финляндия не может остановить этот процесс, поэтому сосредотачивается на укреплении собственных оборонных возможностей.

Все, что мы делаем сейчас, направлено на создание барьера, чтобы Россия не пошла дальше, будь то в отношении альянса или в отношении Финляндии,

– пояснил командующий.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия повысила боеготовность армии. За два года страна провела курсы переподготовки для 60 тысяч человек, а также начала пополнять запасы критически важных материальных средств.

Реорганизация сухопутных войск продлится до конца 2030-х годов. Она охватит вооружение, структуру подразделений, боеготовность и способность вести боевые действия. Основной принцип – сдерживание потенциального нападения благодаря постоянной готовности.

Масштабы запасов боеприпасов, производственных систем и подготовленного личного состава, которые мы должны иметь в готовности к использованию, отличаются от того, что было до 2022 года. Они должны быть больше, устойчивее и технологически совершеннее, чем раньше,

– подчеркнул Вялимяки.

На реорганизацию сухопутных войск Финляндия планирует потратить как минимум столько же, сколько на текущие стратегические программы военно-морских и военно-воздушных сил вместе взятых. Их общий бюджет составляет 11,6 миллиарда евро.

Какое вооружение закупает Финляндия?

Финляндия расширяет парк самоходных гаубиц K9 и модернизирует тяжелые реактивные системы залпового огня, чтобы увеличить дальность стрельбы почти до 500 километров. Также страна готовится к замене боевых машин пехоты БМП-2.

Вялямяки подчеркнул, что современная оборона должна предусматривать не только перехват ракет и дронов, но и возможность уничтожать средства их запуска.

Недостаточно просто сбивать приближающиеся ракеты и дроны – защитники должны также иметь возможность наносить удары по пусковым установкам до того, как они осуществят запуск. Для финнов это сложный вопрос, поскольку он предполагает нанесение ударов по целям на российской территории,

– сказал командующий.

Кроме того, Финляндия заменяет истребители F/A-18 Hornet на 64 самолета F-35A производства Lockheed Martin. Первый истребитель уже доставлен в страну. Также Хельсинки заказали израильскую систему противоракетной обороны "Праща Давида".

Несмотря на растущую роль беспилотников в современной войне, Вялимяки отметил, что они не могут полностью заменить традиционное вооружение. По его словам, Финляндии необходимо иметь возможность быстро наращивать производство оружия и боеприпасов в случае кризиса.

Я хотел бы, чтобы Финляндия имела возможность масштабировать производство для массового выпуска в больших объемах – производство для обеспечения боеготовности и повседневных потребностей обучения, которое можно поддерживать в мирное время и увеличить в десять раз в условиях кризиса и конфликта,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, недавно Соединенные Штатынаправили 48 морских пехотинцев в Балтийское море а для совместных операций с военными Финляндии. Американские бойцы будут противодействовать российским подводным диверсиям и защищать морские коммуникации.