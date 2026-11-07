Фінляндія готується до війни з Росією, але стикнулася з серйозною проблемою, – Bloomberg

Про це командувач фінської армії Пасі Вялімякі розповів в інтерв'ю Bloomberg.

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Як Фінляндія використовує досвід України?

Під час повномасштабної війни Україна використовувала розгалужені оборонні лінії та протитанкові перешкоди, щоб уповільнити просування російських військ. За словами Вялімякі, жодна зі сторін не знайшла надійного способу подолати такі укріплення та відновити масштабні маневри.

Водночас фінський генерал звернув увагу на особливості місцевого клімату та ландшафту, які ускладнюють будівництво подібних оборонних споруд.

Умови у Фінляндії складніші. Якщо ми збудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу мине, перш ніж навколишнє середовище перетворить їх на штучні ставки?– сказав Вялімякі.

Росія поступово поповнює запаси озброєння. Зокрема, на її склади надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19. Фінляндія не може зупинити цей процес, тому зосереджується на посиленні власних оборонних можливостей.

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Усе, що ми робимо зараз, спрямовано на створення бар'єру, щоб Росія не пішла далі, чи то щодо альянсу, чи то щодо Фінляндії– пояснив командувач.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія підвищила боєготовність армії. За два роки країна провела курси перепідготовки для 60 тисяч людей, а також почала поповнювати запаси критично важливих матеріальних засобів.

Реорганізація сухопутних військ триватиме до кінця 2030-х років. Вона охопить озброєння, структуру підрозділів, боєготовність і здатність вести бойові дії. Основний принцип – стримування потенційного нападу завдяки постійній готовності.

Масштаби запасів боєприпасів, виробничих систем та підготовленого особового складу, які ми маємо мати в готовності до використання, відрізняються від того, що було до 2022 року. Вони мають бути більшими, стійкішими та технологічно досконалішими, ніж раніше– наголосив Вялімякі.

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На реорганізацію сухопутних військ Фінляндія планує витратити щонайменше стільки ж, скільки на поточні стратегічні програми військово-морських і військово-повітряних сил разом. Їхній загальний бюджет становить 11,6 мільярда євро.

Яке озброєння закуповує Фінляндія?

Фінляндія розширює парк самохідних гаубиць K9 і модернізує важкі реактивні системи залпового вогню, щоб збільшити дальність стрільби майже до 500 кілометрів. Також країна готується замінити бойові машини піхоти БМП-2.

Вялімякі наголосив, що сучасна оборона має передбачати не лише перехоплення ракет і дронів, а й можливість знищувати засоби їхнього запуску.

Недостатньо просто збивати ракети та дрони, що наближаються, – захисники повинні також мати можливість завдавати ударів по пускових установках до того, як вони здійснять запуск. Для фінів це складне питання, оскільки воно передбачає нанесення ударів по цілях на російській території– сказав командувач.

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Крім того, Фінляндія замінює винищувачі F/A-18 Hornet на 64 літаки F-35A виробництва Lockheed Martin. Перший винищувач уже доставили до країни. Також Гельсінкі замовив ізраїльську систему протиракетної оборони "Праща Давида".

Попри зростання ролі безпілотників у сучасній війні, Вялімякі зауважив, що вони не можуть повністю замінити традиційне озброєння. За його словами, Фінляндії потрібно мати можливість швидко нарощувати виробництво зброї та боєприпасів у разі кризи.

Я хотів би, щоб Фінляндія мала можливість масштабувати виробництво для масового випуску у великих обсягах – виробництво для забезпечення боєготовності та повсякденних потреб навчання, яке можна підтримувати в мирний час і збільшити вдесятеро в умовах кризи та конфлікту– підкреслив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати направили 48 морських піхотинців до Балтійського моря для спільних операцій із військовими Фінляндії. Американські бійці протидіятимуть російським підводним диверсіям і захищатимуть морські комунікації.