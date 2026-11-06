"Смертоносна команда" проти диверсій Росії: США перекидають морпіхів до однієї з країн Європи

Як пише видання TechRadar, військовослужбовці 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти США діятимуть разом із Береговою бригадою Фінляндії у межах місії НАТО Baltic Sentry.

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Високотехнологічний захист прибережної зони

Головним завданням підрозділу визначено не вогневий бій, а високотехнологічну розвідку та моніторинг акваторії. Американські морпіхи застосовуватимуть безпілотні авіаційні системи та прибережні сенсори для прямої трансляції даних до об’єднаного центру Альянсу.

Спільне розгортання спрямоване на нейтралізацію нестандартних викликів у Балтійському морі. Командувач сил морської піхоти США в Європі та Африці генерал-майор Деніел Шіплі заявив, що співпраця з фінськими союзниками дасть змогу створити "злагоджену та смертоносну команду для стримування гібридних загроз у прибережній зоні Балтики".

Перекидання військових розвідників відбулося на тлі цілої низки підозрілих аварій на морському дні регіону. Зокрема, у листопаді 2024 року в морі обірвалися два волоконно-оптичні кабелі, а згодом було пошкоджено лінію електропередач Estlink 2 між Фінляндією та Естонією разом із чотирма телекомунікаційними магістралями.

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Крім того, журналістські розслідування зафіксували понад 500 епізодів, коли 17 російських цивільних траулерів годинами дрейфували безпосередньо над підводними кабелями між Великою Британією, країнами Європи та США.

Протидія підводному саботажу Кремля

Навесні 2026 року сили НАТО вже зірвали навчання російського спецпідрозділу GUGI біля Свальбарду, де випробовували механізм для непомітного перерізання підводних комунікацій. Паралельно Москва продовжує порушувати повітряні кордони балтійських держав, вдається до підпалів через агентуру в Естонії та погрожує ядерним арсеналом.

Керівництво Альянсу наголошує на непохитності колективної безпеки попри будь-який тиск. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкинув погрози Москви, запевнивши: "Якщо щось станеться, ми готові дати відсіч".

Поява підрозділу морської піхоти США на фінському узбережжі надсилає чіткий сигнал Кремлю про цілодобовий захист критичних комунікацій, навіть попри заклики Пентагону уникати надмірної публічної напруги.

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Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб оцінив ризик прямої агресії Росії проти своєї країни. Тоді як президент України Володимир Зеленський застерігає щодо поширення війни Москвою за межі України, фінський лідер зберігає спокійний тон і не вважає напад на свою державу реальним.