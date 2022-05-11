Скорее всего, страны подадут заявки на вступление в Альянс уже на следующей неделе. Если Финляндия и Швеция сделают это одновременно или в один день, это станет большим событием.

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Эксперты объясняют, что это решение будет означать консенсус стран и желание защищать друг друга.

Вскоре Швеция скажет окончательное решение

На протяжении десятилетий Швеция придерживалась военного нейтралитета, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину решила пересмотреть свою политику.

Если социал-демократы поддержат присоединение к НАТО, заявку подадут, поскольку эта партия имеет парламентское большинство.

Как раз на этой неделе они проводят три партийных собрания и обсуждают все за и против членства страны в Альянсе. Кроме того, парламент пересматривает действующую политику безопасности. Отчитаться относительно анализа должны 13 мая.

А уже 15 мая руководящая Социал-демократическая партия Швеции решит отменить ли оппозиции членству в НАТО.

Финляндия беспокоится по поводу соседства с Россией

Граничащая с Россией Финляндия также решила подать заявку на вступление в Альянс после того, как соседнее с ней государство начало в Украине полномасштабную войну.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение относительно курса страны будет принято в течение нескольких недель. Сначала правительство проанализирует различные опции безопасности Финляндии и передаст документ в парламент. После этого должны состояться дебаты.

Реакция других стран

Россия выступила против вступления этих стран в НАТО и официально пригрозила финнам и шведам. Кроме России, против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович. Он угрожает заблокировать вступление этих стран в Альянс.

Тем временем США и Великобритания готовы предоставить Швеции гарантии безопасности при вступлении в НАТО.

В Альянсе заявили, что если эти страны подадут заявки на членство в Альянс, их примут быстро. Также НАТО готово принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами организации.

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