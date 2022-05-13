Финляндия и Швеция отреагировали на заявление Эрдогана против их вступления в НАТО

Для Финляндии и Швеция стала неожиданностью позиция Турции по поводу их вступления в НАТО, поскольку ранее подобных заявлений не звучало.

Об этом заявили министры иностранных дел Швеции и Финляндии. По их словам, на недавних встречах их коллега транслировал другую позицию.

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Реакция Швеции на слова Эрдогана

Я встретилась со своим турецким коллегой накануне, и мы также обсуждали возможную заявку Швеции на членство в НАТО несколько недель назад на двусторонней встрече,

– сказала глава МИД Швеции Анн Линде.

Она отметила, что у нее хорошие и конструктивные отношения с турецким министром иностранных дел, и он ничего подобного не говорил. Также не озвучивали негативную позицию против вступления Швеции в НАТО и послы Альянса из 30 стран.

Она выразила надежду, что эту ситуацию удастся обсудить и уладить. "И если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран" – сказала Линде.

Реакция Финляндии на слова турецкого президента

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что ранее его турецкий коллега положительно отреагировал на членство обеих скандинавских стран в НАТО.

"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить",

– добавил финский министр.

Что сказал Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна, негативно оценивает планы Швеции и Финляндии по присоединению к НАТО. И сравнил скандинавские страны с гостевым домом для террористических организаций. Под этим он имел в виду членов Рабочей партии Курдистана, которым дали приют в скандинавских странах.

По его словам, когда-то Турция уже "совершила ошибку" и позволила Греции вступить в Альянс и он не хочет снова ее повторения. Он также отметил, что Турция может использовать свой статус члена Альянса, чтобы наложить вето на прием этих двух стран.

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