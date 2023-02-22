Правительство вопрос будет рассматриваться как предложение от Министерства обороны Финляндии. Ранее в Хельсинки заявляли, что они несколько в другом положении, чем остальные союзники, ведь тоже граничат с Россией.

К теме Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине

Что известно о танках от Финляндии

Финляндия завтра (23 февраля – 24 Канал) должна решить, как она примет участие в европейском проекте отправления в Украину боевых танков Leopard,

– заявило издание.

Предварительно известно, что страна будет вовлечена в проект несколькими возможными способами:

путем участия в техническом обслуживании танков;

путём передачи нескольких танков.

Более того, предварительно известно, что количество танков, которые могут быть переданы Украине, необязательно укажут в решении.

Танки от Финляндии: что известно