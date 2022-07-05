Россия отвела войска от финской границы после того, как страна начала вступление в НАТО

Угрозы россиян соседям по поводу их решения вступить в НАТО оказались дешевым блефом. В реальности оккупанты предпочитают бегство.

Все угрозы российских оккупантов по противодействию вступлению Швеции и Финляндии в НАТО оказались пустой болтовней. Риторика Путина резко изменилась, и никакой воинственности в ней уже не слышно.

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Россия забрала войска с базы у границ с Финляндией

Финляндия подписала резолюцию на вступление в НАТО, альянс на саммите в Мадриде официально пригласил Хельсинки и Стокгольм присоединиться к оборонному союзу. Россияне раньше отличались очень громкими угрозами соседям и Альянсу, но на деле их крики оказались лишь признаком страха.

Как показали спутниковые фото, российские оккупанты покинули свою базу Алакурт, вблизи границы с Финляндией. Также фотографии зафиксировали исчезновение и боевой техники россиян.

Оккупанты сбежали с военной базы возле Финляндии: фото

Как сообщил военный эксперт Марко Эндунд, очень велика вероятность, что гарнизон Алакурта отправили поездами на войну с Украиной. На время это позволит россиянам увеличить давление на некоторых направлениях, но в целом опустошение Алакурта свидетельствует о том, как плохо у оккупантов с резервами.

Война России с Украиной: последние новости

Россияне сами не знают, когда бросят белорусов в войну против Украины. Те продолжают обучение у украинских границ, но боятся идти в наступление.

Украине удается возвращать детей, которых россияне украли и принудительно увезли в Россию. В июне домой вернулись 44 ребенка.

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