Выстрел себе в ногу, – Давидюк о решении Финляндии не ограничивать визы россиянам

Латвия, Литва, Эстония ограничили въезд для граждан страны-оккупантки. Однако Финляндия заявила, что не будет этого делать до соответствующего решения Еврокомиссии.

Финны забывают, какая наибольшая угроза их стране. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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"Для Санны Марин можно было бы организовывать парламент для важных дел. Например, для блокирования россии и ее потока в Европу. Это очень важная задача не с точки зрения определения национальности, а с точки зрения политических влияний этих людей, потому что они ведут себя очень безответственно", – сказал политолог.

Кто влияет на Финляндию

Давидюк отметил, что мы постоянно слышим заявления так называемых российских оппозиционеров. Они просят Украину помочь им сбросить путина, а затем решить чей Крым, что делать с Донбассом. Платить за войну россияне тоже не хотят.

С такими заявлениями вообще не понимаешь, есть ли разница между ними и путиным. Финляндия, как мне кажется, стреляет себя в ногу. Они же сами в прошлом веке воевали с россиянами и понимают, кто это, что это и насколько дико эти люди ведут себя,

– рассказал политолог.

Он надеется, что Финляндия изменит свою позицию. Однако есть сильное влияние Германии и финны очень часто прислушиваются. Давидюк считает, что большинство стран постараются заблокировать россию.

"Туристические страны как Испания, Греция постараются сохранить туристический поток, потому что это деньги. Однако стратегически, если думать о безопасности, они не будут подыгрывать россии", – добавил Давидюк.

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