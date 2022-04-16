По его словам, угрозы российских властей не повлияют на решение Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО.

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Пекки Хаависто знает, что Россия выступает против расширения НАТО.

Мы это знаем. И не новость, что если НАТО расширится, России придется учитывать это в своих оборонных планах. К этим сигналам со стороны России следует прислушаться, но нам нужно принимать самостоятельные решения в сфере обороны,

– сказал Хаависто.

Ранее Пекки Хаависто заверил, что у Финляндии сильная армия, в которой есть 280 тысяч резервистов, и которая хорошо заботится о своих национальных силах обороны. "Также у нас есть призывная армия, и мы только что вложили средства в истребители F-35, 60 из них прибывают в Финляндию", – объяснил министр.

Кстати, на фоне войны России в Украине Финляндия заявила, что планирует принять заявку на вступление в НАТО в течение нескольких недель. Глава финского правительства подчеркнула, что все изменило вторжение России в Украину. Население страны поддерживает курс в Альянс. Вместе с Финляндией сближение с НАТО начала и Швеция.

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