За його словами, погрози російської влади не вплинуть на рішення Фінляндії про подання заявки на вступ у НАТО.

До теми Чому Росія так боїться НАТО і робить ворогів з усіх, хто туди планує вступити

Пеккі Хаавісто знає про те, що Росія виступає проти розширення НАТО.

Ми знаємо це. І не новина, що якщо НАТО розшириться, то Росії доведеться враховувати це у своїх оборонних планах. До цих сигналів з боку Росії варто прислухатися, але нам потрібно приймати самостійні рішення у сфері оборони,

– сказав Хаавісто.

Раніше Пеккі Хаавісто запевнив, що Фінляндія має сильну армію, в якої є 280 тисяч резервістів, та добре дбає про свої національні сили оборони. "Також у нас є призовна армія, і ми щойно вклали кошти у винищувачі F-35, 60 з них прибувають до Фінляндії", – пояснив міністр.

До слова, на фоні війни Росії в Україні Фінляндія заявила, що планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом декількох тижнів. Очільниця фінського уряду наголосила, що все змінило вторгнення Росії в Україну. Населення країни підтримує курс в Альянс. Разом з Фінляндією зближення з НАТО розпочала і Швеція.

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