В Норвегии и Финляндии объяснили, почему решили провести телефонный разговор с Путиным

Беседа президента Финляндии и премьер-министра Норвегии с Владимиром Путиным вызвала вопросы относительно целесообразности таких контактов. Лидеры двух стран объяснили, почему решили самостоятельно связаться с главой Кремля и как готовились к этим переговорам.

О цели телефонного разговора 27 октября сообщили в канцелярии президента Финляндии.

Почему Стубб и Стьоре решили поговорить с Путиным?

Александр Стубб и Йонас Гар Стьоре подчеркнули, что действовали как главы своих государств, а не от имени всей Европы. Главная цель их разговора – лично донести до российской стороны позицию относительно предстоящих переговоров. Этот контакт также связан с предстоящими международными встречами, запланированными в Абу-Даби.

В канцелярии финского лидера подчеркнули, что оба государства имеют общие границы с Россией и ощущают прямое влияние войны на собственную стабильность. В ходе диалога отдельно подчеркнули важность безопасности в регионе Балтийского моря и на Дальнем Севере. Политики заверили, что будут продолжать оказывать долгосрочную поддержку Украине и настаивают на возобновлении переговорного процесса.

Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы являемся соседними странами России. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры,

– отметил Александр Стубб.

Он также заверил, что подготовку к телефонному разговору вели совместно с Украиной и Соединенными Штатами.

Что премьер Норвегии ответил на упреки о расколе Европы?

Йонас Гар Стьоре заявил, что переговоры с Путиным не свидетельствуют о разногласиях между европейскими странами. По его словам, речь идет о защите собственных интересов в сфере безопасности.

На протяжении четырех лет у ЕС до сих пор не было ни единого послания, ни единого подхода. Мы не выступали от имени кого-либо, кроме самих себя. Норвегия граничит с Россией, у нас большая морская зона, и мы должны поддерживать здоровые и добрососедские отношения, которые обеспечат нам безопасность. У Финляндии граница протяженностью 1300 километров, поэтому поддержание политических контактов в этом направлении не означает раскол. Это защита наших интересов,

– заявил премьер-министр Норвегии.

Как отреагировали на переговоры другие страны?

Беседа Стубба и Стьоре с Путиным вызвала скептическую реакцию в Дании. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что инициатива не согласовывалась с другими европейскими лидерами.

Она также подчеркнула, что не видит признаков стремления России к миру, учитывая ее ежедневные атаки против Украины и гибридную войну.

В то же время финский президент и норвежский премьер заверили, что их контакты с Кремлем не меняют их поддержки Украины. Оба политика подчеркнули необходимость завершения войны и возобновления переговорного процесса.