Финляндия уже в НАТО, – Моравецкий

Финляндия вступила в НАТО. Об этом 4 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий сообщил, что с сегодняшнего дня, 4 апреля, в состав Альянса входит 31 страна.

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Финляндия вступила в НАТО

Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира,

– добавил Моравецкий.

Отметим, что 3 апреля в НАТО сообщалось, что Финляндия станет 31-м членом Альянса во вторник, 4 апреля 2023 года, перед самым двухдневным заседанием министров иностранных дел стран НАТО.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал немедленное вступление Финляндии, сказав: "Это будет хороший день для безопасности Финляндии, для нордической безопасности и для НАТО в целом".

На своем заседании члены Альянса будут обсуждать войну России против Украины и должны договориться о начале работы по выработке многолетней программы поддержки.

Они также будут обсуждать угрозы и вызовы с Юга, важность увеличения инвестиций в оборону и усиленное сближение Китая с Россией. К обсуждению глобальных последствий российской войны против Украины также присоединятся индо-тихоокеанские партнеры НАТО и Европейский союз.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поздравил Финляндию.

"Финляндия сделала правильный выбор. НАТО – это тоже ключевая цель Украины", – написал он в телеграмме.

Что этому предшествовало

Ратификация членства Финляндии в НАТО завершилась 31 марта. Последней страной, ратифицировавшей вступление, стала Турция. Далее соответствующий документ должны были направить в Вашингтон.

Заметим, что протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет около 1300 километров. Поэтому государство-агрессор будет еще ближе к НАТО.

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