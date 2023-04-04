Финляндия уже в НАТО, – Моравецкий
Источник:Матеуш Моравецкий
Финляндия вступила в НАТО. Об этом 4 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сообщил, что с сегодняшнего дня, 4 апреля, в состав Альянса входит 31 страна.
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Финляндия вступила в НАТО
Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира,
– добавил Моравецкий.
Отметим, что 3 апреля в НАТО сообщалось, что Финляндия станет 31-м членом Альянса во вторник, 4 апреля 2023 года, перед самым двухдневным заседанием министров иностранных дел стран НАТО.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал немедленное вступление Финляндии, сказав: "Это будет хороший день для безопасности Финляндии, для нордической безопасности и для НАТО в целом".
На своем заседании члены Альянса будут обсуждать войну России против Украины и должны договориться о начале работы по выработке многолетней программы поддержки.
Они также будут обсуждать угрозы и вызовы с Юга, важность увеличения инвестиций в оборону и усиленное сближение Китая с Россией. К обсуждению глобальных последствий российской войны против Украины также присоединятся индо-тихоокеанские партнеры НАТО и Европейский союз.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поздравил Финляндию.
"Финляндия сделала правильный выбор. НАТО – это тоже ключевая цель Украины", – написал он в телеграмме.
Что этому предшествовало
Ратификация членства Финляндии в НАТО завершилась 31 марта. Последней страной, ратифицировавшей вступление, стала Турция. Далее соответствующий документ должны были направить в Вашингтон.
Заметим, что протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет около 1300 километров. Поэтому государство-агрессор будет еще ближе к НАТО.
Когда Швеция станет страной НАТО
- Хотя Финляндия и Швеция одновременно подали официальные заявки на членство в НАТО 18 мая 2022 года, Швеция не станет официальным участником Альянса завтра.
- Генеральный секретарь Североатлантического союза уверен, что Швеция получит членство и является приоритетом для НАТО. В настоящее время Финляндия и Швеция имеют специальный статус. В частности, Швеция может участвовать в военных и гражданских действиях деятельности Альянса.
- По его словам, в случае какой-либо угрозы Швеции, члены Альянса окажут помощь. Столтенберг отметил, что Швеция официально присоединится к НАТО в скором времени. Кроме того, он заявил, что после окончательного присоединения Финляндии завтра Швеция будет еще в большей безопасности.