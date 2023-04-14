Следует отметить, что эти учения стали первыми для Финляндии в статусе полноправного члена Альянса. Что самое интересное, они проходили возле границы с Россией.

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Как проходили учения

Вместе с кораблями финского берегового флота участие в учениях в территориальных водах страны приняли немецкий фрегат "Мекленбург-Форпоммерн" и португальский NRP "Бартоломеу Диаш". На обоих было около 400 членов экипажа.

Сами же учения прошли в Финском заливе. Корабли будут оставаться в порту Хельсинки до 16 апреля.

Это был первый раз, когда мы имели честь провести PASSEX (обучение – 24 Канал) между членами НАТО. Совместная работа прошла без проблем, потому что мы несколько раз на протяжении многих лет усиливали нашу оперативную совместимость во время учений с группами постоянных военно-морских сил НАТО,

– рассказал капитан (ВМС) Патрик Лиллквист.

Финляндия провела военные учения / Фото Военно-Морские силы Финляндии

Отметим, что от Финляндии в учениях участвовали корабли FNS Purunpää, FNS Raahe и FNS Porvoo. В течение нескольких дней военные отрабатывали оперативную совместимость между судами-участниками в создании картины обстановки и навигации.

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