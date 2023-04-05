Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он добавил, что в результате таких действий Путина Россия получила дополнительные 1300 километров общей границы со страной НАТО.

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Путин сделал "подарок" НАТО

По его словам, "благодаря" российскому диктатору путь Финляндии от подачи заявления к юридическому оформлению занял менее года. Предыдущая страна, вступившая в НАТО, была Северная Македония. Она стала членом альянса в 2020 году, то есть три года назад.

"Путин сделал "подарок" НАТО на 74-ю годовщину со дня основания – Финляндия официально стала 31 страной членом альянса. Приз великого геополитика достается ему - пытаясь "защитить" Россию от расширения НАТО на Восток, он получил еще 1300 километров общей границы с альянсом. Все это прямые последствия его действий в Украине", – заявил Жданов.

Олег Жданов о вступлении Финляндии в НАТО: смотреть видео

По мнению военного эксперта, Швеция также станет членом НАТО. Это может произойти уже летом, ведь 14 мая в Турции пройдут президентские выборы и этот вопрос будет решаться новым старым или новым президентом.

Финляндия стала членом НАТО